Covid-19 en Afrique du Sud : manifestations de colère et scènes de pillages au Cap

France 24 • 29/04/2020 à 14:05

En Afrique du Sud, la crise économique provoquée par le Covid-19 crée régulièrement des émeutes dans les townships. Une grande partie de la population n'a plus de revenus et la famine s'installe peu à peu depuis le confinement imposé le 26 mars. Reportage de Caroline Dumay, Saawmiet Moos et Sam Bradpiece