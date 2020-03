Covid-19 : Donald Trump abandonne l'idée d'un retour à la normale pour le dimanche de Pâques

France 24 • 30/03/2020 à 11:24

Lundi 30 mars, la stratégie du président des États-Unis face au Covid-19 reste floue, alors que plus de 1 000 personnes sont décédées du virus rien qu'à New York. Donald Trump prône désormais la distanciation sociale et prévoit que le pic de la pandémie pourrait être atteint dans deux semaines aux États-Unis.