Coronavirus : un impact économique conséquent sur les marchés mondiaux

France 24 • 26/02/2020 à 18:00

Les marchés sont de plus en plus inquiets par le Coronavirus et pour cause, les bourses mondiales sont en baisse. Quant aux secteurs les plus touchés, ce sont bien sûr ceux des transports maritimes et aériens; ce dernier subit notamment une perte de quelques 30 milliards de dollars mais ce sont principalement les compagnies asiatiques qui en sont touchées.