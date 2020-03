Coronavirus : la Guinée instaure un couvre-feu, les chauffeurs de taxi en grève

France 24 • 31/03/2020 à 22:43

Face à la propagation du Covid-19, le président guinéen Alpha Condé instaure un couvre-feu de 21h à 5h. "Les mouvements de personnes de Conakry pour l'intérieur du pays sont interdits", sauf dérogations. Et parmi les règles imposées par le gouvernement, le nombre de passagers dans les taxis est restreint, de six il est désormais limité à trois. Les chauffeurs sont en grève et s'inquiètent du manque à gagner. Reportage dans ce journal.