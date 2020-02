Coronavirus : l'épineuse question de l'urgence internationale

France 24 • 03/02/2020 à 13:39

Le bilan du nouveau coronavirus ne cesse de s'alourdir. Lundi 3 février, on recensait 17 205 cas et 361 morts, dont un, pour la première fois, hors de Chine, aux Philippines. Un mois et demi après le début de l'épidémie, l'OMS vient de décréter qu'elle constituait une urgence de santé publique de portée internationale, une mesure exceptionnelle utilisée pour coordonner la réponse des États. Mais cette procédure n'est pas sans risque car elle représente de lourds enjeux de santé publique, mais aussi politiques et économiques.