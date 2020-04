Coronavirus en France : Les futurs papas exclus des salles d'accouchement ?

France 24 • 02/04/2020 à 11:50

Dans toutes les maternités de France, les protocoles d'accueil des femmes enceintes ont changé en raison du Covid-19. L'accouchement non plus, ne se déroule plus vraiment comme en temps normal. Certaines femmes enceintes sont inquiètes, leur mari, leur conjoint, pourront-ils assister à l'accouchement ? Un reportage de Achraf Abid et Alexandra Quarini.