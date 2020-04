Coronavirus au Sénégal : Le collectif rap "Y en a marre" fait de la prévention

France 24 • 08/04/2020 à 14:10

Au Sénégal, « Y'en a marre » est un mouvement citoyen, en général très critique contre les autorités. Mais face à la pandémie de Covid-19, il a choisi l'union sacrée, et les rappeurs du collectif ont créé le clip « Fagaru Ci Coronavirus » (prévenir le corona) qui démonte les fake news, promeut les gestes barrières, et appelle à la vigilance. Grâce à la musique hip-hop, et sur les réseaux sociaux, ce sont les jeunes qui sont visés en priorité par ce message de prévention.