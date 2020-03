Corentin Sellin : "Aux États-Unis, la fracture du Parti démocrate n'a jamais été aussi nette"

France 24 • 04/03/2020 à 14:13

Corentin Sellin, historien et spécialiste des États-Unis, commente les résultats de ce "Super Tuesday" qui confirme le duel entre Joe Biden et Bernie Sanders pour l'investiture démocrate, en vue de la présidentielle de novembre. Les deux candidats incarnent deux idéologies différentes. Un choix capital pour les électeurs démocrates et pour l'avenir, peut-être, de l'Amérique.