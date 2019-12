Colombie, l'automne de l'ancien président Alvaro Uribe ?

France 24 • 19/12/2019 à 10:42

Alvaro Uribe domine la scène politique colombienne depuis vingt ans. L'ancien chef de l'État (2002-2010), leader de la droite dure, a été le président le plus populaire du pays grâce à sa politique sécuritaire contre la guérilla des FARC. Toujours actif au sein du Sénat et à la tête de son parti Centre démocratique, il comparaît désormais devant la Cour Suprême. La plus haute juridiction de Colombie a ordonné une enquête car elle le soupçonne d'avoir manipulé des témoins pour faire condamner son collègue et ennemi politique, Ivan Cepeda. Reportage Pascale Mariani et Juan Orozco.