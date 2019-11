"Climate finance day" : la finance n'est pas encore verte

France 24 • 29/11/2019 à 09:47

Dans cette chronique de l'économie, focus sur la finance verte à l'occasion du "Climate finance day" organisé à Paris. Également au menu : le géant américain de la vente en ligne, Amazon, est de plus en critiqué en France, alors que c'est le Black Friday, lui aussi contesté. À Montreuil, le Salon du livre de la jeunesse s'est ouvert. Un salon de plus en plus international. La Jeunesse est le troisième segment en valeur de l'édition française.