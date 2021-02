Boursorama • 17/02/2021 à 10:48

Fermentalg est une entreprise spécialisée dans les microalgues, dont les vertus pour la santé et l'environnement sont étonnantes. Un parcours boursier tonitruant pour cette pépite française. Les explications de Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg et de Beryl Bouvier di Nota, Directrice adjointe actions européennes chez OFI AM.

