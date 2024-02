information fournie par France 24 • 12/02/2024 à 00:32

La Côte d'Ivoire a remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) organisée chez elle. Les Éléphants s'imposent face au Nigeria en finale (2-1) au stade Ebimpé d'Abidjan. Buts pour la Côte d'Ivoire de Sébastien Haller et Franck Kessié. La Côte d'Ivoire, d'Emerse Faé, succède au palmarès au Sénégal et remporte ainsi sa 3e couronne continentale.