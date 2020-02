Cameroun : la bataille pour le port de Douala

France 24 • 27/02/2020 à 13:53

Au Cameroun, la saga judiciaire autour du port de Douala tient le pays en haleine depuis plusieurs mois. Au cœur de ce thriller portuaire : le géant français Bolloré, qui a longtemps régné en maître sur les ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après la mise en examen pour corruption du groupe en décembre 2018, dans l'enquête sur des soupçons de corruption dans le cadre de l'obtention de concessions portuaires de Lomé et Conakry, un nouveau front s'est ouvert au port de Douala, le plus grand d'Afrique Centrale. Reportage de nos correspondants.