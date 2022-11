Bourso-Campus : Résidence semi-principale, méfiez-vous des faux semblants !

information fournie par Boursorama • 25/11/2022 à 11:17

A la faveur du confinement et de la mise en place du télétravail, l'envie d'utiliser une résidence de villégiature de manière plus fréquente a essaimé parmi de nombreux ménages. Ce phénomène de société a été baptisé par les réseaux immobiliers « résidence semi-principale ».

Il faut toutefois garder à l'esprit que ce concept séduisant n'a aucune valeur sur un plan juridique. L'administration fiscale ne reconnait que deux catégories de résidences : la principale et la secondaire. Avec des conséquences très différentes sur le plan de l'imposition. Si la résidence principale est relativement épargnée par le couperet fiscal, il n'en est rien pour la résidence secondaire qui est assujettie à la taxation de la plus-value et entre également dans l'assiette imposable de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Sans oublier la fiscalité locale et la taxe d'habitation à laquelle les résidences secondaires sont encore soumises.

Dans ces circonstances, il peut être tentant de mélanger les genres et de déclarer comme résidence principale une résidence secondaire, histoire d'alléger la note fiscale. Une pratique déconseillée et plutôt risquée car l'administration fiscale veille au grain. Elle donne une définition de ce qu'est une résidence principale et procède à une véritable enquête lorsque des ambiguïtés apparaissent : localisation de l'école des enfants, adresse utilisée pour l'envoi des factures, domiciliation des revenus. Si des incohérences apparaissent, soyez sûr que le Fisc va s'intéresser au dossier et procéder à un contrôle en bonne et due forme.

