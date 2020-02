Bourso-Campus : Les proverbes boursiers

Boursorama • 24/02/2020 à 14:00

Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la Bourse brûle toujours ce qu'elle a adoré, il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, sell in May and come back in October...

Vous avez déjà entendu ces proverbes ? Ils sont vos meilleurs alliés pour débuter !

Sarah Belhadi, chef de la rubrique Bourse de Boursorama vous explique comment et pourquoi ces maximes populaires vous aident à maitriser les mécanismes du jeu boursier.