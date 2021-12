Bourso-Campus: Avec le PER, un produit retraite enfin populaire ?

information fournie par Boursorama • 01/12/2021 à 16:37

Depuis un an, les épargnants peuvent souscrire un nouveau produit retraite appelé PER pour Plan d'Epargne Retraite. Une enveloppe unique valable pour toutes les professions, des avantages fiscaux et des modalités de sortie plus souples que les précédents dispositifs sont autant d'arguments qui plaident en faveur du PER.

Dans ce Bourso-Campus, découvrez en quoi consiste le PER et pourquoi il change la donne en matière de constitution de revenus pour la retraite.