Bourso-Campus : Assurance vie - Le transfert de contrat bientôt possible ?

Boursorama • 06/02/2020 à 09:00

Les taux bas voire négatifs bouleversent les repères économiques habituels. On ne sait pas combien de temps cette situation va perdurer. Mais il certain que les épargnants doivent s'adapter à cette nouvelle donne en modifiant en profondeur leur comportement.L'adoption de la loi Pacte en avril 2019, introduit de nouvelles possibilités, que l'épargnant doit connaitre pour mieux faire ses choix. Nous évoquions dans un précédent épisode de Bourso-Campus , la remise au goût du jour de l'euro-croissance, comme alternative au fonds euros classique, mais ce n'est pas la seule nouveauté introduite par la loi Pacte. Il est également possible d'effectuer un changement de contrat vers un autre voire de transférer une assurance vie vers un PER.

