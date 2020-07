France 24 • 17/07/2020 à 13:40

Aujourd'hui dans "À l'Affiche", Louise Dupont reçoit Hollysiz, plus connue sous le nom de Cécile Cassel. Fille de Jean-Pierre et demi-sœur de Vincent, c'est grâce à son alter ego musical, blond platine et à la bouche rouge sang qu'elle s'est affranchie de son nom de famille et véritablement révélée. Après avoir cartonné avec des tubes endiablés comme "Come back to me", elle est de retour avec un nouveau single tout en douceur, "Sister".