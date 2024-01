information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 23:34

Au Niger, les sanctions de la CEDEAO contre le Niger durent maintenant depuis plus de 6 mois. La fermeture des frontières avec plusieurs états voisins est la plus grande difficulté vécue par ce pays enclavé. Une pénurie de plusieurs médicaments sévit au Niger depuis des mois, une situation insupportable pour beaucoup de malade dans le pays. Les stocks s’amenuisent et les pharmaciens ne trouvent pas d’alternative.