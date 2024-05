information fournie par AFP Video • 14/05/2024 à 19:27

Le "pays (...) ne reculera jamais devant les violences et les attaques" et "se tient uni, solidaire derrière toutes celles et ceux qui se battent pour faire respecter le droit", affirme Gabriel Attal après l'attaque dans l'Eure d'un fourgon transportant un détenu, qui a provoqué la mort de deux agents pénitentiaires. SONORE