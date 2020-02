Assurance vie : les meilleurs rendements des fonds en euros en 2019

Le Revenu Vidéo • 03/02/2020 à 15:20

Sans surprises, les assureurs vie ont annoncé des rendements de leurs fonds en euros en baisse, parfois significative. Certains acteurs toutefois tirent leur épingle du jeu. Tour d'horizon des meilleures publications en ce début d'année 2020.

L'annonce des rendements 2019 des fonds en euros des contrats d'assurance vie touche à sa fin. L'un des plus attendus qui traditionnellement donne la tendance du marché est celui de l'Afer.

Le rendement de son fonds en euros cantonné (assuré par Aviva) est solide à 1,85%, contre 2,25% en 2018. Suffisant, une fois les prélèvements sociaux de 17,2% retirés, pour faire face à l'inflation (estimée à 1,1% en 2019 par l'Insee). À noter toutefois que pour soutenir la performance de son fonds garanti l'association n'a pas souhaité, cette année encore, doter sa réserve de rendement.

Certains fonds dépassent les 2%

D'autres associations ont quant à elles communiqué un rendement légèrement supérieur. Il est de 2,05%, pour l'Asac Fapès en baisse de 0,43 point et de 2,15% pour Gaipare, en baisse de 0,35 point.

Du côté des mutuelles, Garance affiche un rendement quasi stable de 3% sur son actif général après 3,10% en 2018 et 2017. Covéa (que regroupe les marques Maaf, GMF et MMA) distribue un rendement très résiliant sur ses différents contrats compris entre 1,47% et 1,90%.

Mention spéciale au contrat Dynavie, de Monceau Assurances. Il a rapporté 2,2% (contre 1,5% en 2018) grâce à une pondération atypique de 20% en actions, 12% en obligations convertibles et 9% en actifs immobiliers.

Concernant les fonds en euros de nouvelle génération dits dynamiques,