Algérie : procès pour corruption historique. Des peines allant de 5 à 20 ans de prison

France 24 • 10/12/2019 à 23:41

Au programme du journal, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal condamnés à 15 et 12 ans de prison. Une sentence historique pour les deux anciens ministres et visages incontournables de l'ère Bouteflika. Mais c'est l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l'étranger qui a écopé de la plus lourde peine : 20 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt international et saisie de ses biens. Ils contestent les charges de corruption et d'abus de fonction retenues contre eux.