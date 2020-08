À Beyrouth, dans les quartiers dévastés par les explosions, la population tente de survivre

France 24 • 11/08/2020 à 11:15

À Beyrouth le désarroi côtoie la colère. Dans les quartiers dévastés par l'explosion aux abords du port détruit les citoyens constatent l'absence des autorités et tentent de faire face grâce à la solidarité de tous. Les quartiers qui longent le port de Beyrouth on été ravagés par l'explosion. Les habitants demunis tentent de survivre. Ici de jeunes libanais distribuent des repas, un peu plus loin un stand de MSF.