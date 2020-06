Les versements sur un contrat d'assurance-vie

Comment réaliser un versement?

Vous pouvez alimenter votre contrat d'assurance-vie par chèque, virement, prélèvement ou carte bancaire. Les versements en espèces sont en théorie encore acceptés jusqu'à 1.000 € par an. Mais de plus en plus d'assureurs les refusent. Lors du versement, vous devez définir les supports (fonds en euros et unités de compte) sur lesquels vous souhaitez le placer. Vous opérer la répartition de votre choix. Néanmoins, de plus en plus d'assureurs imposent de sélectionner un certain pourcentage d'unités de compte.