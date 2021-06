Un bailleur peut-il interdire à un locataire d'avoir un animal?

Ce que le propriétaire peut ou non exiger

Le bailleur n'a pas le droit d'exiger de son locataire que ce dernier soit non-fumeur, il n'est pas possible d'inscrire une telle clause dans le bail de la location , elle est considérée par la loi comme abusive.

Il ne peut pas non plus demander à son locataire de s'engager à ne pas héberger une personne, s'ils ont des liens familiaux ou amoureux. Une telle clause est illégale: le locataire a le droit d'héberger gratuitement l'un de ses proches s'il le souhaite. Même chose s'il décide de s'installer en couple pendant le bail, le propriétaire ne peut le lui interdire. Cela est différent dans le cadre d'une sous-location, le bailleur peut alors donner ou non son accord.

Autres clauses illégales: le propriétaire ne peut imposer une compagnie à son locataire pour l'assurance habitation, ou encore lui interdire d'exercer une activité «politique syndicale, associative ou confessionnelle» dans le logement, selon le site du Service public.