Réforme des retraites: êtes-vous concerné?

Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a dévoilé fin 2018 les contours de la réforme des retraites souhaitée par la nouvelle majorité. Les concertations avec les partenaires sociaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'année et une loi devrait voir le jour en 2020. Elle devrait entrer en vigueur progressivement à partir de 2025.

Quel est l'objectif de la réforme?

Le Gouvernement souhaite mettre en place un système universel de retraite commun à tous les Français. Il s'agit d'en finir avec les 42 régimes de retraite de base et complémentaires existant actuellement, en les fusionnant au sein d'un régime unique.

Comment fonctionnera le nouveau système?

Le système universel de retraite devrait être un système par points et non plus par annuités. Chaque euro cotisé pour la retraite rapporterait le même nombre de points, quel que soit le statut professionnel (salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant...). La règle des 25 meilleures années de salaire dans le privé et des six derniers mois dans le public serait supprimée.

Cotisera-t-on comme aujourd'hui pour la retraite?

Non. Les cotisations seront calculées sur un revenu professionnel plafonné à 120.000 € bruts par an. Au-delà, les rémunérations ne seront pas soumises à cotisations et elles ne permettront pas d'acquérir des points pour la retraite.

Quand la réforme entrera-t-elle en vigueur?

Le nouveau régime de retraite devrait être mis en place en 2025, selon les précisions données par Jean-Paul Delevoye en octobre 2018. Une période de transition comprise entre 5 et 15 ans serait prévue, pendant laquelle les règles du nouveau régime et des anciens régimes coexisteront. La réforme serait donc pleinement effective en 2030 au plus tôt et en 2040 au plus tard.

Tous les actifs seront-ils concernés?

Non. Les actifs qui seront à moins de 5 ans de la retraite lors du vote de la loi de réforme des retraites devraient rester soumis aux règles en vigueur actuellement pour la liquidation de leurs pensions. Les premières générations concernées par la réforme seraient celles nées après 1963.

Les retraités seront-ils impactés par la réforme?

Non. Les retraités toucheront leurs pensions de retraite dans les mêmes conditions avant et après la réforme. La mise en place du système de retraite universel n'aura aucun impact sur leur montant ni sur leur revalorisation. En revanche, les règles applicables en matière de pension de réversion pourraient être modifiées.