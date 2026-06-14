Quels taux de CSG s'appliquent à vos revenus?

Dernière mise à jour le : 14/06/2026

Les prélèvements sociaux applicables à vos différents types de revenus en 2026 ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

La CSG sur les revenus d’activité salariée

La CSG sur les revenus d'activité des indépendants

La CSG sur les revenus de remplacement

Indemnités journalières versées par la Sécurité sociale

Allocations chômage

Préretraite

Pensions de retraite et d'invalidité

Allocations familiales

Aides sociales

Allocations logement

La CSG sur les revenus du patrimoine

La CSG sur les revenus d’activité salariée

Pour les salariés, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) s’appliquent aux salaires, primes et indemnités diverses, ainsi qu’aux avantages en nature et en espèces. Le taux de CSG applicable est de 9,2% (dont 6,8% déductibles de l’impôt sur le revenu), calculé sur la base de 98,25% du revenu brut jusqu’au seuil de 192 240 euros, 100% des revenus au-delà de ce seuil. S’y ajoute la CRDS au taux de 0,5%.

Certaines exonérations sont prévues.

Les pourboires perçus sont exonérés de prélèvements sociaux si le salarié ne perçoit pas plus de 2282,09 euros nets par mois (en 2026, hors heures supplémentaires et complémentaires). La rémunération des apprentis est exonérée de CSG et de CRDS si le contrat d’apprentissage a été conclu avant le 28 février 2025. Pour les contrats conclus à partir du 1er mars 2025, la part du salaire mensuel brut d’un apprenti dépassant 911,52 euros en 2026 - est soumise à la CSG et au CRDS.

Les sommes perçues dans le cadre du volontariat et de la coopération sont exonérées de CSG et de CRDS, de même que les contributions patronales aux tickets restaurant et aux frais de transport.

À savoir Une fraction de la CSG (6,8%) est déductible de l’impôt sur le revenu. La part restante (2,4%) est intégrée au revenu imposable. Les indemnités allouées aux mandataires sociaux et dirigeants à l’occasion de la cessation de leur fonction sont soumises à cotisations sociales, sauf en cas de cession forcée où une exonération partielle peut s’appliquer. Celle-ci dépend du plafond annuel de Sécurité sociale (PASS), dont le montant s‘établit à 48 060 euros en 2026. La fraction exonérée d’impôt (plafonnée à 3 PASS) n’est alors pas soumise à cotisations dans la limite de 2 PASS. Si le montant de l’indemnité dépasse 5 PASS, elle est soumise à CSG et CRDS dès le 1er euro.

La CSG sur les revenus d'activité des indépendants

La CSG au taux de 9,2% et la CRDS au taux de 0,5% s’appliquent aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, sur la base du montant brut des revenus. La base de calcul retenue est de 98,25% du revenu brut jusqu’au seuil de 192 240 euros, 100% du revenu brut au-delà. La fraction de 6,8% de la CSG est déductible de l’impôt sur le revenu.

La CSG sur les revenus de remplacement

La CSG et la CRDS s’appliquent aux revenus de remplacement suivants: indemnités journalières de sécurité sociale, allocations chômage, préretraite, pension de retraite, pension d’invalidité, et aides sociales.

Indemnités journalières versées par la Sécurité sociale

Le taux de CSG est de 6,2%, dont 3,8% déductible de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoute 0,5% de CRDS.

Allocations chômage

Les allocations chômage sont soumises à la CSG et la CRDS.

En fonction du revenu fiscal de référence et du quotient familial (nombre de parts) du foyer, 3 taux différents de CSG sont applicables: taux zéro, taux réduit à 3,6% ou taux normal à 6,2%.

Quotient familial Revenu fiscal de référence Taux zéro Taux réduit (3,8 %) Taux normal (6,2 %) 1 part Jusqu'à 13 048 euros De 13 049 eurosà 17 057 euros Plus de 17 057 euros 1,5 part Jusqu'à 16 532 euros De 16 533 eurosà 21 612 euros Plus de 21 612 euros 2 parts Jusqu'à 20 016 euros De 20 017 eurosà 26 167 euros Plus de 26 167 euros 2,5 parts Jusqu'à 23 500 euros De 23 501 eurosà 30 722 euros Plus de 30 722 euros 3 parts Jusqu'à 26 984 euros De 26 985 eurosà 35 277 euros Plus de 35 277 euros Quart de part supplémentaire 1 742 euros 1 742 euros 2 278 euros Demi-part supplémentaire 3 484 euros 3 484 euros 4 555 euros

Au taux zéro, aucune CSG ni CRDS ne sont dues. Pour les revenus soumis au taux réduit, la CSG représente 3,8% des revenus (sur la base de 98,25% des revenus globaux), auxquels s’ajoutent 0,5% de CRDS. La CSG est totalement déductible des revenus. Au taux normal, la CSG due représente 6,2% des revenus (sur la base de 98,25% des revenus bruts jusqu’au seuil de 192 240 euros, 100% au-delà), auxquels s’ajoute 0,5% de CRDS. La part de CSG déductible de l’impôt sur le revenu est de 3,8%.

À savoir - pour les stagiaires demandeurs d’emploi en formation professionnelle. - si l’application de ces prélèvements aboutit à une baisse du montant net des allocations en-dessous du Smic brut ; Il est possible de bénéficier d’une exonération de CSG et de CRDS

Préretraite

Les allocations de préretraite et de cessation anticipée d’activité sont soumises à la CSG et la CRDS.

Les taux de CSG différent selon la date d’entrée en préretraite.

Si la préretraite ou cessation anticipée a commencé à partir du 11 octobre 2007 , les taux appliqués sont de 9,2% de CSG (dont 6,8% déductible de l’impôt sur le revenu), auxquels s’ajoutent 0,5% de CRDS et 0,3% de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Avant cette date, les taux applicables sont de 6,6% de CSG (dont 4,2% déductibles de l’impôt sur le revenu) et 0,5% de CRDS.

Pensions de retraite et d'invalidité

Les pensions de retraite et d’invalidité sont soumises à la CSG et la CRDS, à l'exception des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, des retraites du combattant, des pensions temporaires d'orphelin et des rentes viagères ou capital versés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit.

Il existe 4 taux de CSG en fonction du niveau de pension et du quotient familial (nombre de parts).

Quotient familial Revenu fiscal de référence 2024 du foyer figurant sur l'avis d'imposition de 2025 Taux zéro Taux réduit (3,8%) Taux médian (6,6%) Taux normal (8,3%) 1 part Jusqu'à 13 048 euros De 13 049 eurosà 17 057 euros De 17 058 eurosà 26 471 euros Supérieur ou égal à 26 472 euros 1,5 part Jusqu'à 16 532 euros De 16 533 eurosà 21 612 euros De 21 613 eurosà 33 537 euros Supérieur ou égal à 33 538 euros 2 parts Jusqu'à 20 016 euros De 20 017 eurosà 26 167 euros De 26 168 eurosà 40 603 euros Supérieur ou égal à 40 604 euros 2,5 parts Jusqu'à 23 500 euros De 23 501 eurosà 30 722 euros De 30 723 eurosà 47 669 euros Supérieur ou égal à 47 670 euros 3 parts Jusqu'à 26 984 euros De 26 985 eurosà 35 277 euros De 35 278 eurosà 54 735 euros Supérieur ou égal à 54 736 euros Quart de part supplémentaire + 1 742 euros + 1 742 euros + 2 278 euros + 3 533 euros Demi-part supplémentaire + 3 484 euros + 3 484 euros + 4 555 euros + 7 066 euros

À savoir S’ajoutent la CRDS à 0,5% et la Casa à 0,3%, soit un total de 9,1%. S’ajoutent la CRDS à 0,5% et la Casa à 0,3%, soit une contribution totale de 7,4%.Au taux normal, la CSG due représente 8,3% des revenus (dont 5,9% déductible). Cela représente une contribution totale de 4,3% des revenus.Pour les revenus soumis au taux médian, la CSG représente 6,6% des revenus (dont 4,2% déductibles). Au taux zéro, la CSG, la CRDS et Casa ne sont pas dues. Pour les revenus soumis au taux réduit, la CSG représente 3,8% des revenus (entièrement déductible de l’impôt sur le revenu) auxquels s’ajoutent 0,5% de CRDS, avec une exonération de Casa. Selon le taux de CSG, la CRDS et la contribution additionnelle pour l’autonomie (Casa) peuvent s’appliquer. Les prélèvements sont appliqués sur la totalité de la pension. Le passage du taux réduit au taux médian, et celle du taux médian au taux normal, ne s’applique que si les revenus franchissent le plafond du taux inférieur 2 années consécutives.

Allocations familiales

L’allocation d‘éducation de l’enfant handicapé est exonérée de CSG et de CRDS. Les allocations familiales, l’allocation journalière de présence parentale, l’allocation de soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire, le complément familial et la prestation d’accueil du jeune enfant bénéficient d’une exonération de CSG, mais la CRDS s’applique.

À savoir

Les pensions alimentaires sont exonérées de CSG et de CRDS.

Aides sociales

Certaines aides sont exonérées de CSG et de CRDS. C’est le cas de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), des bourses versées aux étudiants, du revenu de solidarité active (RSA).

La prime d’activité est exonérée de CSG, mais soumise à la CRDS.

L’allocation d’assurance veuvage versée par la Sécurité sociale est soumise à la CSG et à la CRDS.

Allocations logement

Les allocations logement sociale, familiale et les aides personnalisées au logement (APL) sont exonérées de CSG , mais sont soumises à la CRDS.

La CSG sur les revenus du patrimoine

La CSG et la CRDS s’appliquent aux revenus des placements financiers.

Les dividendes versés sur les comptes-titres ordinaires, les plus-values mobilières d’actions et d’obligations, les plus-values enregistrées sur les cryptomonnaies, les produits à revenu fixe comme les intérêts des livrets fiscalisés et des comptes à terme, les gains enregistrés lors des sorties en capital des plans épargne retraite sont soumis à la CSG au taux de 10,6%, à la CRDS au taux de 0,5%, et au prélèvement de solidarité au taux de 7,5% - soit un total de prélèvements sociaux de 18,6%.

Les produits d ’assurance-vie , les revenus fonciers de la location nue et les plus-values immobilières privées (location meublée non professionnelle), les plans épargne logement et comptes épargne logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 sont soumis à la CSG au taux de 9,2%, à la CRDS au taux de 0,5%, et au prélèvement de solidarité au taux de 7,5% - soit un total de prélèvements sociaux de

de 17,2%.

Les livrets réglementés bénéficient d’un régime d’exonération de prélèvements sociaux:il s’agit du Livret A, du livret d‘épargne populaire, du livret de développement durable et solidaire et du livret Jeune.