Impôts : vous pouvez corriger des erreurs sur votre déclaration de revenus, on vous explique comment

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 29/07/2026 à 12:19

Le service de correction en ligne de la déclaration de revenus 2026 a ouvert ce mercredi 29 juillet. (illustration) (Loufre / Pixabay)

Les contribuables ont reçu ou vont recevoir leur avis d'imposition. Il est possible qu'il y ait une erreur. Tout n'est pas perdu. Pour y remédier, le service de correction en ligne ouvre ce mercredi 29 juillet sur le site impots.gouv.fr , indique le ministère de l'Économie . Le temps ne presse pas, car il est disponible jusqu'en décembre.

Pour faire sa correction en ligne, il suffit de se rendre dans son espace personnel, à la rubrique « Corriger ma déclaration ». Cette correction concerne les erreurs ou omissions commises lors de la déclaration des revenus de 2025 au printemps 2026. Un e-mail de confirmation est automatiquement envoyé une fois les modifications effectuées. En revanche, plusieurs informations ne sont pas modifiables, comme la situation de famille, les éléments relatifs à l'état civil ou encore l'adresse fiscale.

Des intérêts de retard en cas d'oubli

Si la déclaration à corriger a été soumise dans les délais légaux, la correction n'entraîne aucune pénalité. Cependant, des intérêts de retard s'appliquent en cas de revenus oubliés. Ils sont fixés à 0,20 % par mois depuis le 1er juillet. S'il s'agit d'une démarche spontanée du contribuable, ces intérêts sont réduits de 50 %. « Comme pour toute déclaration, l'administration pourra, le cas échéant, vous demander des précisions et éventuellement refuser la correction sollicitée » , prévient l'administration fiscale.

Si la correction est acceptée, votre impôt est automatiquement recalculé. Un nouvel avis d'imposition rectificatif est émis. Si votre impôt diminue « et que vous avez déjà payé le solde » , l'administration fiscale procède au remboursement du trop-perçu. Si votre impôt augmente, un complément d'impôt est réclamé avec une nouvelle échéance de paiement.