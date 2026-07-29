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Impôts : vous pouvez corriger des erreurs sur votre déclaration de revenus, on vous explique comment
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information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/07/2026 à 12:19

Le service de correction en ligne de la déclaration de revenus 2026 a ouvert ce mercredi 29 juillet. (illustration) (Loufre / Pixabay)

Le service de correction en ligne de la déclaration de revenus 2026 a ouvert ce mercredi 29 juillet. (illustration) (Loufre / Pixabay)

Pour tous les contribuables qui ont repéré une erreur ou un oubli sur leur avis d'imposition, le service de correction en ligne ouvre ce mercredi 29 juillet sur impots.gouv.fr. Il permet de modifier sa déclaration de revenus jusqu'en décembre.

Les contribuables ont reçu ou vont recevoir leur avis d'imposition. Il est possible qu'il y ait une erreur. Tout n'est pas perdu. Pour y remédier, le service de correction en ligne ouvre ce mercredi 29 juillet sur le site impots.gouv.fr , indique le ministère de l'Économie . Le temps ne presse pas, car il est disponible jusqu'en décembre.

Pour faire sa correction en ligne, il suffit de se rendre dans son espace personnel, à la rubrique « Corriger ma déclaration ». Cette correction concerne les erreurs ou omissions commises lors de la déclaration des revenus de 2025 au printemps 2026. Un e-mail de confirmation est automatiquement envoyé une fois les modifications effectuées. En revanche, plusieurs informations ne sont pas modifiables, comme la situation de famille, les éléments relatifs à l'état civil ou encore l'adresse fiscale.

Des intérêts de retard en cas d'oubli

Si la déclaration à corriger a été soumise dans les délais légaux, la correction n'entraîne aucune pénalité. Cependant, des intérêts de retard s'appliquent en cas de revenus oubliés. Ils sont fixés à 0,20 % par mois depuis le 1er juillet. S'il s'agit d'une démarche spontanée du contribuable, ces intérêts sont réduits de 50 %. « Comme pour toute déclaration, l'administration pourra, le cas échéant, vous demander des précisions et éventuellement refuser la correction sollicitée » , prévient l'administration fiscale.

Si la correction est acceptée, votre impôt est automatiquement recalculé. Un nouvel avis d'imposition rectificatif est émis. Si votre impôt diminue « et que vous avez déjà payé le solde » , l'administration fiscale procède au remboursement du trop-perçu. Si votre impôt augmente, un complément d'impôt est réclamé avec une nouvelle échéance de paiement.

© Boursorama avec Newsgene
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