Logement : que faire en cas de dégât des eaux chez soi durant ses vacances ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 29/07/2026 à 15:12

Une fois averti d'un dégâts des eaux à son domicile, il est recommandé de trouver un moyen de couper l'arrivée d'eau et d'alerter son assureur dans les plus brefs délais. (illustration) (Yiyiphotos / Pixabay)

Vous étiez en train de profiter de vos quelques jours de vacances quand on vous a averti qu'un dégât des eaux venait de se produire dans votre habitation en votre absence. Ce sinistre ne signifie pas la fin de votre séjour même si vous ne pouvez pas attendre votre retour pour vous en occuper, indique SeLoger .

La priorité est d'arrêter la fuite si elle provient de votre domicile. Pour cela, deux solutions s'offrent à vous : un proche à qui vous aviez confié vos clés se rend immédiatement sur place pour couper l'arrivée d'eau ou les sapeurs-pompiers peuvent intervenir.

Alerter son assureur

Dans le même temps, sans perdre un instant, il est fortement conseillé d'alerter son assureur dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la découverte du sinistre. Il pourra vous proposer une solution de relogement ou une aide pour rechercher la fuite, selon les garanties de votre contrat. Si vous êtes locataire, il est recommandé de contacter également le propriétaire du logement ou bien l'agence qui se charge de la gestion du bien.

A votre retour de vacances, l'heure est aux constatations. Vous devez dresser l'inventaire des objets ou des équipements endommagés et faire des photographies. Si l'estimation du préjudice est supérieure à 1.600 euros, une expertise pourrait être demandée par l'assureur. Une fois le montant de l'indemnisation connu, vous pouvez le contester s'il ne vous convient pas puis saisir le médiateur de l’assurance ou la justice.

Un constat

Dans le cas où vous êtes victime d'une fuite provenant d'un voisin, vous devez le contacter afin de dresser un constat amiable. Ce document obligatoire doit faire figurer : « le lieu du sinistre, ses causes et circonstances et la nature des dommages subis » . Si l'origine se trouve dans les parties communes, le syndic sera votre interlocuteur.

Pour éviter ces mésaventures, plusieurs réflexes sont à garder en tête comme l'achat d'un détecteur de fuite d'eau connecté afin d'être averti immédiatement par notification.