Pourquoi et comment faut-il diversifier son portefeuille boursier?

Dans le cadre de la gestion d'un portefeuille boursier, vous pouvez réaliser une diversification pour réduire le risque. Il s'agit de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Pour réaliser une bonne diversification, vous devez investir dans différents secteurs et pays. Vous pouvez également intégrer des produits obligataires ou indexés sur les matières premières.

La diversification ou comment «ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier»

La diversification d'un portefeuille boursier consiste à réaliser plusieurs investissements en parallèle. Si vous détenez des actions d'une seule entreprise dans votre portefeuille, celui-ci n'est donc pas diversifié. En cas de coup dur pour la société et de chute de son action, votre portefeuille subit le même revers. En revanche, si vous détenez des actions de deux entreprises différentes, vous avez commencé à diversifier vos avoirs. Si l'une de vos lignes chute en Bourse, vous n'êtes pas totalement exposé. En ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier, vous lissez la performance de votre portefeuille dans la durée.

La diversification vous permet de réduire le risque de votre portefeuille

En diversifiant un portefeuille, vous vous protégez contre les risques associés à la détention d'une seule de vos lignes. L'objectif de la diversification est bel et bien de diluer le risque. Selon les études menées sur le sujet, il est recommandé de détenir entre 12 et 15 lignes au sein d'un portefeuille.

Au-delà, la diversification n'apporte plus grand-chose en terme de réduction du risque. En effet un trop grand nombre de lignes vous amène à multiplier les opérations, ce qui se traduit par une hausse des frais de transaction (et des droits de garde si votre intermédiaire en applique).

Quelles sont les pistes pour bien diversifier?

Il ne suffit pas de multiplier les lignes pour bien diversifier un portefeuille. Votre diversification n'est pas aboutie si vous n'achetez que des actions d'un même secteur et d'un même pays. Pour bien diversifier, vous devez élargir votre horizon d'investissement.

Dans le cadre de votre diversification, vous pouvez investir dans différents secteurs et sur différentes zones géographiques. De cette façon toutes les valeurs composant votre portefeuille ne réagiront pas aux mêmes stimuli économiques et politiques. Vous pouvez également sélectionner des entreprises de taille différentes (petites, moyennes et grandes capitalisations) ou encore vous tourner vers d'autres types d'actifs (produits obligataires ou investis sur les matières premières, par exemple).

A savoir: les équilibres sectoriels et géographiques de votre portefeuille ne doivent pas être figés dans la durée. Vous devez faire évoluer votre diversification en fonction de votre appétence pour le risque et de l'évolution des marchés.

La diversification d'un portefeuille consiste à suivre plusieurs pistes d'investissement. Ainsi, l'objectif est de réduire le risque. Toutefois, multiplier les lignes ne suffit pas. Il faut élargir votre horizon d'investissement.