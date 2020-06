Paiement à l'étranger, mode d'emploi

crédit photo : Stokkete/Shutterstock / Stokkete

Vous envisagez un déplacement à l'étranger pour des vacances ou votre travail ? L'utilisation de votre carte bancaire internationale peut occasionner des frais à anticiper. Quelques précautions sont à prendre avant de partir pour les éviter.

Paiement à l'étranger: avant de partir

Contrôlez la date d'expiration de votre carte bancaire. Au besoin, demandez son renouvellement anticipé.

Vérifiez le montant de vos plafonds de retraits. Ils doivent être suffisants, surtout si vous devez régler d'importants achats sur place (nuits d'hôtels). Pensez à demander à votre banque d'augmenter vos plafonds de retraits et de paiement avant votre départ. Parfois vous pouvez réaliser vous-même cette opération par Internet.

A noter

Notez le numéro de téléphone de votre banque, le numéro de téléphone pour faire opposition en cas de vol ou de perte ainsi que le numéro à 16 chiffres de votre carte.

Paiements à l'étranger: une fois sur place

La carte bancaire est le moyen de paiement le plus simple et le plus sûr. Les pays étrangers n'ont pas tous adopté le paiement sécurisé par puce électronique. Dans certains pays, on vous demandera donc de signer une facture. Soyez alors vigilant.

Perte ou vol de votre carte bancaire à l'étranger En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, vous devez contacter le centre d'opposition du pays où vous séjournez. Toutefois, en cas de problème, appelez également votre banque en France. Les coordonnées des centres d'opposition diffèrent selon les réseaux de paiement. Aussi, avant votre départ, notez le numéro de téléphone de ce dernier. Par précaution, ne le placez pas dans votre portefeuille ou sac à main. Liens utiles: Visa et Mastercard

Paiements à l'étranger: les moyens de paiement alternatifs

Vous pouvez emporter avec vous des euros ou des devises étrangères obtenus dans un bureau de changes. Toutefois, les commissions perçues par les bureaux de change sont souvent élevées.

A noter

Au-dessus de 10.000 € ou de son équivalent en devises étrangères, vous devrez déclarer cette somme à la douane française.

Pour payer vos achats à l'étranger en toute sécurité ou retirer des espèces, la carte bancaire est devenue incontournable. Toutefois, des précautions sont à prendre avant votre départ pour partir en toute sérénité.