Carte bancaire volée ou perdue: les bons réflexes

Cas de remboursement et non remboursement

Supposons que vous laissez votre carte bancaire et votre code confidentiel dans votre véhicule. La carte est volée et vous ne faites opposition qu'au bout de trois jours. Votre négligence est mise en cause et vous n'êtes pas remboursé des sommes débitées avant opposition. Autre exemple: votre carte est utilisée sur Internet pour réaliser plusieurs paiements. Votre découvert est dépassé, ce qui génère des agios et des pénalités pour incident de paiement. Vous êtes intégralement remboursé des débits comme des frais.