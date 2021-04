Le Plan d'Épargne Logement (PEL): une épargne accessible dès 12 ans

Le PEL est un placement apprécié des Français, permettant d'épargner, souvent en vue d'un achat immobilier crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Le Plan d'Épargne Logement (PEL), compte d'épargne réglementé, permet de mettre de l'argent de côté et de se constituer une épargne, en visant le plus souvent un achat immobilier. Son rendement est fixé par l'État, tout comme ses conditions d'ouverture, son plafond et les versements minimums mensuels. Depuis 2018, les intérêts issus d'un PEL sont soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu.

Sommaire:

Peu importe l'établissement bancaire, les conditions du Plan d'Épargne Logement (PEL) sont les mêmes partout. Chaque Français peut en ouvrir un, à la condition d'avoir 12 ans au moins. En revanche, il n'est pas possible de disposer de plusieurs PEL. Un versement initial de 225 euros minimum sera demandé à l'épargnant, puis 45 euros mensuels (540 euros annuels). Il peut verser plus s'il le souhaite, de façon régulière ou ponctuelle. Sa durée minimale est de quatre ans, mais le compte peut être alimenté pendant dix ans. À ce terme, l'épargnant ne pourra plus rien verser, mais le PEL continuera de produire des intérêts, durant les cinq années suivantes. Le plafond de versement est de 61.200 euros.

Le taux d'intérêt du PEL est le même depuis août 2016: 1%. Il est fixé à l'ouverture du compte, et restera donc le même durant toute la durée du PEL. Ce compte a néanmoins été réformé en 2018: s'il a été ouvert à partir de cette date, ses intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. La banque effectue, à chaque versement des intérêts, un prélèvement de 30%. Pour 100 euros d'intérêts bruts, l'épargnant touchera réellement 70 euros.

Le PEL peut permettre d'obtenir un prêt, dans le cadre d'un projet immobilier ou de travaux. Le plan doit alors avoir au moins quatre ans. L'épargnant peut demander le prêt à son établissement bancaire, ou à un autre s'il le souhaite. Le prêt peut durer de deux à quinze ans, être d'un montant maximal de 92.000 euros, avec un taux plafonné à 2,20%. Depuis 2018, il n'y a en revanche plus de prime d'État pour les PEL ouverts depuis 2018.

À noter La prime d'État est une bonification du rendement produit par un PEL. Celle-ci est plafonnée à 1.525 euros. Plus les sommes placées en début d'épargne sont élevées, plus le montant des intérêts est important. Cette prime est supprimée pour les plans ouverts depuis 2018.

Il n'est pas possible de retirer de l'argent du PEL: tout retrait implique sa fermeture. Si cela a lieu avant le deuxième anniversaire du contrat, les intérêts seront recalculés au taux du Compte Épargne Logement (CEL) (0,25% en 2020). À partir de trois ans, le taux fixé au moment de la signature reste en vigueur. Et au bout de quatre ans, l'épargnant peut demander un prêt à taux privilégié à sa banque.

PEL: chiffres clefs en France Le PEL faisait partie, il y a encore quelques années, des produits les plus recherchés par les Français, à cause de son taux de rémunération attractif et fixe. Malgré la baisse des taux, il reste le premier contrat d'épargne réglementée, avec 276,4 milliards d'euros d'encours, selon le rapport annuel de l'épargne réglementée de la Banque de France, publié en 2019.

Fin 2018, notre pays comptait plus de 14 millions de contrats, pour un taux moyen d'intérêt de 2,68%, bien supérieur à ceux pratiqués aujourd'hui, selon. Résultat: les banques rémunèrent chaque année leurs clients d'un total de 7 milliards par année.