Que faire d'une rentrée d'argent imprévue ? / iStock.com - ArtemSam

Assainissez vos finances

Vous avez des dettes, un découvert qui vous fait les gros yeux chaque fin de mois ? Utilisez votre « rentrée surprise » pour rétablir votre équilibre budgétaire... Ce sera doublement vertueux : vous économiserez des intérêts, et vous dormez certainement beaucoup mieux la nuit !

Pensez « épargne de précaution »

Ce type d’épargne est celui qui ne vous fait courir aucun risque, et reste (relativement) disponible. Ce n’est certes pas le plus rémunérateur, mais il faut le prendre comme un matelas qui amortit les coups durs. Voici les principaux placement dits « de précaution » : Le Livret A : une épargne réglementée, sécurisée et garantie par l’État. Son taux de rémunération est fixé à 1,7 % depuis le 1er août 2025 ; Le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) : un livret réglementé, conçu pour permettre aux particuliers de placer leur argent en toute sécurité, tout en soutenant des projets à impact social ou environnemental. Comme le Livret A, son taux est fixé par l’Etat à 1,7 % ; Le Compte à terme, (CAT) : un placement bancaire à capital garanti. Le taux d’intérêt, fixé à l’avance, est généralement supérieur à celui des livrets réglementés, mais il est soumis à fiscalité et pénalités en cas de retrait anticipé. Votre argent, par ailleurs est bloqué pour une durée déterminée (de 1 mois à 5 ans) ; Le « Fonds en euros » : un placement d’assurance vie sécurisé, avec un capital garanti, et des retraits possibles à tout moment ; Le « Plan épargne logement » : utile pour un projet immobilier, il offre un taux fixe, mais l’épargne est bloquée un certain temps ; Les SICAV monétaires : des fonds d’investissement à faible risque, offrant un rendement proche des taux du marché monétaire ; Les « Fonds monétaires » : des placements aux rendements modestes mais stables, souvent indexés sur les taux interbancaires.

Un peu plus d’appétence au risque ?

Vous considérez que cet argent inattendu peut être utilisé avec audace pour viser des rendements élevés, et êtes donc prêts à prendre quelques risques ? De nombreuses solutions s’offrent à vous : placements boursiers via un PEA, unités de compte sur un contrat d’assurance vie, placements immobiliers par l’intermédiaire des SCPI, opération de crowdfunding, investissement dans l’économie réelle via des parts de PME, etc.