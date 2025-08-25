Budget 2026 : ce qui pourrait changer pour l’épargne et le patrimoine des Français

Le budget 2026 prévoit des économies de 44 milliards d’euros, avec des mesures impactant l’épargne et le patrimoine des ménages pour réduire le déficit public. (Crédit photo: Shutterstock)

Alors que le gouvernement vise 44 milliards d'euros d'économies pour ramener le déficit public à 4,6 % du PIB, le projet de budget 2026 présenté par le Premier ministre François Bayrou, introduit une série de mesures qui touchent directement le portefeuille des ménages. L'épargne et le patrimoine contribuent à l'effort national.

Limiter le déficit public sans creuser davantage la dette : tel est l'objectif affiché par le gouvernement avec le projet de loi de finances 2026. Pour y parvenir, François Bayrou, Premier ministre, a présenté un plan d'économies de près de 44 milliards d'euros qui sera débattu au Parlement à l'automne. Derrière ce chiffre, ce sont surtout les Français qui seront concernés, directement ou indirectement, dans leur quotidien et leur patrimoine. Le point sur les mesures qui impactent l'épargne et le patrimoine.

Une « année blanche » qui pèse sur le pouvoir d'achat

Le principe de l'année blanche est simple : en 2026, l'État ne dépensera pas plus qu'en 2025. Concrètement, retraites de base, allocations logement, aides familiales ou minima sociaux ne seraient pas revalorisés. En période d'inflation, cette désindexation revient à une perte de pouvoir d'achat pour les bénéficiaires.

Côté impôts, le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas ajusté à l'évolution des prix, contrairement à l'année précédente (+1,8 % en 2025). Résultat : certains contribuables verraient leur facture fiscale grimper, même si leurs revenus n'augmentent que légèrement.

Épargne retraite et protection sociale impactées

Le gel pourrait aussi concerner le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), référence utilisée pour calculer non seulement certaines prestations (indemnités journalières, pensions d'invalidité), mais aussi l'avantage fiscal lié au plan d'épargne retraite (PER). Conséquence : le montant maximum des versements sur un PER déductibles des revenus imposables resterait figé.

Les ménages aisés mis à contribution

Le gouvernement veut renforcer la participation des plus riches à l'effort collectif. Une nouvelle « contribution de solidarité » ciblerait les hauts revenus et les patrimoines jugés « non productifs ». Les holdings et stratégies d'optimisation fiscale sont également dans le viseur.

François Bayrou souhaite aussi revoir le régime fiscal des retraités. L'abattement automatique de 10 % appliqué aujourd'hui à leurs pensions retraite serait remplacé par un forfait fixe, afin que l'avantage profite moins aux pensions les plus élevées et que ces dernières contribuent davantage.

Coup de rabot sur certaines niches fiscales

L'exécutif prévoirait de réduire de 10 % certaines niches jugées trop coûteuses ou inefficaces. Les dispositifs d'aide aux services à la personne, en particulier pour la garde d'enfants et le soutien aux personnes dépendantes, devraient toutefois être préservés.

Vers un nouveau cadre pour l'investissement

Pour orienter davantage l'épargne vers le financement de l'économie réelle, le gouvernement mise aussi sur l'Europe : un futur label européen pour l'investissement de long terme devrait voir le jour. Son objectif : encourager les épargnants à investir dans les entreprises européennes.