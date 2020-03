Jeunes: comprenez vos premières fiches de paie

fullempty/Shutterstock / fullempty

Vous venez de recevoir votre toute première fiche de paie. En revanche vous ne comprenez pas forcément la signification de chacune des lignes retirant de l'argent à votre salaire brut. Pas d'inquiétude, voici quelques éléments à connaître, afin de bien comprendre ce que tout cela signifie. Cotisations, brut, net, contributions de l'employeur, congés payés, faisons le point sur la fiche de paie.

Quels sont les éléments indispensables sur le bulletin de salaire?

Même si les fiches de paie ont été simplifiées en 2018, elles demeurent parfois peu lisibles, surtout quand on reçoit son tout premier bulletin. Certains éléments sont obligatoires et vous les retrouverez systématiquement:

- La raison sociale.

- L'adresse postale.

- Le siret et le code NAF de l'employeur.

- La période couverte par la fiche de paie (par exemple du 01/02/2020 au 29/02/2020).

- Les congés payés.

- Le salaire de base (brut avant déduction des cotisations sociales, sans primes, ni heures supplémentaires).

- Le salaire brut (avant déduction des cotisations, avec primes, bonus, heures supplémentaires, absences...).

- L'ensemble des cotisations.

- Le net à payer avant impôt.

- Le montant de l'impôt sur le revenu.

- Enfin le net après impôt: le montant que vous allez effectivement recevoir sur votre compte en banque.

A quoi correspond le salaire brut?

Le salaire brut correspond à votre rémunération avant toute retenue fiscale ou sociale.

Vous pouvez voir votre salaire brut, généralement tout en haut du grand tableau regroupant toutes les cotisations. Au-dessous, se trouvent les éventuels ajouts de la part de votre employeur: une prime, une heure supplémentaire. À cet endroit, ou en bas de la fiche de paie peuvent figurer le remboursement d'un titre de transport, ou se soustraire le montant des titres restaurants.

Comprendre les différentes cotisations sociales

Vous allez retrouver plusieurs blocs sur votre fiche de paie. Dans la santé: la sécurité sociale (maladie, invalidité, maternité, décès), la complémentaire en cas d'invalidité ou de décès, et la complémentaire santé. Suivent les cotisations retraites, également obligatoires, l'assurance chômage (assurance de garantie des salaires, Apec pour les cadres) et la CSG (contribution sociale généralisée). Vous pouvez voir le montant exact de chacune de ces cotisations dans la colonne «Montant salarial» et «Montant patronal», le premier étant déduit de votre brut, le second étant versé directement par votre employeur, en plus de votre but.

Comprendre l'impôt à la source

Plusieurs lignes se trouvent dans ce bloc: votre taux d'imposition n'apparaît pas forcément, toutefois votre employeur calcule, selon votre net imposable, la «base», le montant devant être versé aux services des impôts. Tous les montants sont indiqués précisément.

Comprendre les congés payés

De plus en plus d'entreprises passent par des solutions numériques afin d'accéder au suivi instantané des congés, toutefois ces derniers demeurent inscrits sur la fiche de paie. Le solde rassemble le nombre de jours restant à prendre. Pour le calculer, l'acquis désigne le nombre de jours que le salarié a pu cumuler, et le total pris est le nombre de jours déjà utilisés par le salarié. Vous pouvez également voir un CP-N et CP-N1: le premier compte les congés de l'année en cours (1er juin au 31 mai le plus souvent), le second à ceux acquis l'année dernière. Si vous avez des incertitudes ou la moindre question, le plus simple est de passer poser la question au service comptabilité de l'entreprise.