Fonds euro-croissance «nouvelle génération»: futur eldorado de l’assurance-vie?

Plus de rendement avec l’euro-croissance

Les fonds euro-croissance visent à encourager les épargnants à investir davantage dans le financement de l'économie réelle. La garantie en capital étant acquise à l’épargnant seulement au bout de 8 ans (et non en permanence comme avec les fonds en euros classiques), l’assureur dispose d’une plus grande latitude pour faire fructifier les sommes collectées en les plaçant sur des actifs diversifiés. Il peut ainsi espérer réaliser une meilleure performance et verser aux épargnants un rendement supérieur à ceux des fonds en euros ayant sensiblement baissé ces dernières années. Les fonds euro-croissance sont composés de deux compartiments. L’un, sécuritaire, doit assurer à échéance la part du capital garanti et est investi dans des produits ne présentant pas de risque. Le second compartiment assure la diversification de l’investissement et doit maximiser son rendement. Il est investi dans des placements plus risqués mais aussi plus dynamiques comme l’immobilier ou la Bourse. Plus l’échéance du contrat approche et plus le compartiment sécuritaire prend de l’importance par rapport à celui assurant la performance.