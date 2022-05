Expatriés: comment anticiper le calcul de votre retraite?

Les expatriés doivent anticiper leur retraite crédit photo : GettyImages

Comment sont calculés les trimestres de travail des expatriés français travaillant à l’étranger ? De quelle manière cotiser pour obtenir une retraite adaptée à vos besoins au moment de votre retour en France ? Pour les salariés s’installant à l’étranger, le plus compliqué est souvent d’anticiper et de préparer leur future retraite en s’inscrivant dans le long terme. Cependant, grâce à certains placements, il est possible de prévoir un complément de revenu à sa pension de retraite.

Près de 2 millions d’expatriés français à l’étranger

Le nombre d’expatriés augmente régulièrement depuis plusieurs années. En effet, le chiffre a évolué de +52% en vingt ans, avec près de 2 millions de nos concitoyens installés à l’étranger. Les informations sur l’expatriation sont pléthoriques, notamment sur Internet. Elles fournissent des renseignements assez détaillés aux Français désireux de tenter l’aventure, qui d’ailleurs s’interrogent souvent sur le meilleur choix de pays ou de ville , sur les destinations où il peut être à la fois agréable de vivre et travailler…

Selon le ministère des Affaires étrangères, près de la moitié des expatriés français réside plus de cinq ans hors de France. Parmi eux, environ 30% pensent rentrer un jour en France , même s’ils n’ont pas de date précise en tête. Cependant, ils devraient pourtant anticiper leur retour, surtout quand ils envisagent de prendre leur retraite en France. En effet, sauf à travailler sous le statut de “travailleur détaché”, donc avec un contrat français, les expatriés ne relèvent plus de la Sécurité sociale française . Les expatriés sont rattachés à la caisse de retraite du pays dans lequel ils travaillent. Il est donc essentiel pour eux de procéder aux bons calculs avant de partir et/ou de revenir pour leur retraite.

Un montant de retraite différent pour les expatriés en Europe ou ailleurs dans le monde

Être expatrié en Europe simplifie considérablement le calcul du montant de sa retraite . En effet, au sein des 27 pays de l’Union Européenne (UE), les expatriés cotisent au régime local de retraite. Dans ces pays, il est possible de faire valoir ces différentes périodes de cotisation retraite. Les caisses de retraite de chaque pays calculent le montant de la retraite en fonction de la durée d’assurance du salarié. Ce principe est appelé la “pension nationale”.

Chaque caisse de retraite calcule également le montant qui aurait été versé au retraité s’il avait effectué toute sa carrière dans le pays. Une pension de retraite théorique est calculée et elle est minorée au prorata de la durée d’assurance réelle dans le pays. On parle alors de “pension proportionnelle”. Ces deux pensions sont ensuite comparées. Celle dont le montant est le plus favorable au retraité lui sera versée.

Calculer sa retraite d’expatriés dans un pays avec une convention bilatérale

En dehors de l’Union Européenne, le calcul est plus complexe, malgré des conventions signées avec une quarantaine de pays pour coordonner les droits des pensions de retraite. Entre ces pays signataires et la France, chacun verse la part de retraite due aux retraités selon un calcul différent en fonction des accords, soit par “totalisation-proratisation”, soit par “liquidation séparée”:

- La liquidation par “totalisation-proratisation” comptabilise toutes les années de travail effectuées dans le pays hôte. La caisse calcule le montant des droits comme si une carrière complète s’était déroulée et la verse au prorata du temps passé. Par exemple, pour une carrière de vingt années en France et de vingt années dans un pays signataire de cet accord, la France verse 20/40e de la pension complète française et la caisse de retraite de l’autre pays 20/40e de la pension nationale.

- La liquidation “séparée” comporte un mode de calcul plus compliqué. Cependant, il est favorable à un Français ayant effectué la majorité de sa carrière en France. En effet, cette convention permet de toucher une pension complète émanant de la caisse française et une pension plus relative du pays d’expatriation.

La retraite du travailleur transfrontalier suisse Les Français travaillant en Suisse sont automatiquement assujettis à l’Assurance-Vieillesse et Survivants (AVS). Ils bénéficient d’une rente de vieillesse quand ils ont atteint l’âge de la retraite fixée à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Cependant, pour cela, ils doivent comptabiliser au moins une année entière de cotisations. Le montant de la rente dépend ensuite du nombre d’années de cotisations pris en compte et du revenu annuel moyen du travailleur expatrié.

Calculer sa retraite d’expatriés dans un pays sans convention bilatérale

Lorsqu’il n’y a pas de convention entre la France et le pays d’expatriation, les différentes pensions de retraite sont liquidées séparément. Les périodes de travail ne sont pas totalisées et les conditions pour toucher une retraite peuvent être différentes d’un pays à l’autre. Par exemple, dans certains pays, l’expatrié doit être résident. Il est donc recommandé d’être particulièrement attentif à l’existence ou non d’une convention avec la France au moment de s’expatrier dans un pays. Sans convention bilatérale, le plus judicieux est souvent de préparer soi-même sa future retraite .

Cotiser à une assurance retraite avec la CFE Pour pallier les défauts de retraite, ou un faible montant de la pension, il est vivement conseillé de souscrire à l’assurance volontaire auprès de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE). Cet organisme de droit privé permet de bénéficier d’une retraite de base complète. Cependant, cela implique de cotiser spécifiquement auprès de cette caisse en plus des cotisations retraite obligatoires versées dans le pays d’expatriation.

Expatriés: comment préparer votre retraite en investissant?

De nombreux placements permettent d’anticiper la baisse de son niveau de vie et de prévoir un revenu complémentaire pour sa retraite. Pour se prémunir d’une perte de leur pouvoir d’achat, les expatriés ont tout intérêt à faire fructifier leur épargne pendant leurs années d’activité professionnelle.

Un bien immobilier mis en location permet, par exemple, d’obtenir un complément de revenu à la retraite tout en ayant remboursé tout ou partie du prêt immobilier grâce aux revenus locatifs perçus pendant sa période d’activité. L’investissement en Bourse doit être envisagé à plus long terme pour faire face aux fluctuations des marchés financiers inhérentes à ce type de placement. Plus la date de la retraite approche, moins les risques pris sur les sommes investies doivent être importants. Certains placements sont spécifiquement prévus pour préparer votre retraite en bénéficiant d’une fiscalité souvent avantageuse: le PER (Plan d’Épargne Retraite) , le contrat d’assurance-vie… Il est conseillé aux salariés ou travailleurs indépendants, installés en France ou à l’étranger, d’anticiper la baisse inéluctable de leurs futurs revenus.