Dispositif Cosse: les plafonds à respecter

crédit photo : M-SUR/Shutterstock / M-SUR

Le dispositif Cosse, ou « Louer abordable », vous permet de déduire de vos revenus locatifs jusqu'à 85 % de vos loyers. Le bien doit faire l'objet d'une convention avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH). Le respect de certains critères (loyers, revenus des locataires) s'explique par le caractère « social » de cet investissement.

Sommaire:

Dispositif Cosse: les limites des loyers

Dispositif Cosse: le plafonnement des ressources du locataire

L'intérêt fiscal du dispositif Cosse

Dispositif Cosse: les limites des loyers

Pour les loyers, les limites par mètre carré sont définies de la manière suivante pour les conventions signées avec l'ANAH en 2020, en fonction de la localisation géographique du bien:

Types de convention signée en 2020 par m2/mois Zone A bis Reste de la zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Engagement à loyer très social 9,49 € 7,30 € 6,29 € 6,02 € 5,56 € Engagement à loyer social 12,19 € 9,38 € 8,08 € 7,76 € 7,20 € Engagement à loyer intermédiaire 17,43 € 12,95 € 10,44 € 9,07 € 9,07 €

Dispositif Cosse: le plafonnement des ressources du locataire

Dans le même temps, les conditions de ressources des locataires doivent respecter des plafonds. Ceux-ci différent en fonction du type de convention signé avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH). La localisation géographique du bien et la composition du foyer fiscal du locataire sont également prises en compte. Les plafonds de loyer sont consultables ici.

L'intérêt fiscal du dispositif Cosse

La déduction pratiquée sur votre revenu foncier dépend du type de convention signé et également de la localisation géographique du bien. D'une manière générale, plus vous vous êtes engagé sur un loyer bas dans une zone géographique «tendue», plus l'abattement fiscal est élevé. L'intermédiation locative fait exception (location/sous-location à une association agréée ou mandat de gestion à une Agence Immobilière à Vocation Sociale).

Types de convention Zone A bis, A et B1 Zone B2 Zone C Engagement à loyer très social et social 70 % 50 % 50 % Engagement à loyer intermédiaire 30 % 15 % 0 % Intermédiation locative 85 % 85 % 85 %

A savoir Les limites des loyers pour les conventions signées en 2018 n'ont pas encore été publiées au Journal Officiel.

L'investissement locatif Cosse permet de déduire jusqu'à 85 % de ses loyers. Cependant, vous devez accepter de plafonner le loyer. Par ailleurs, les revenus du locataire ne doivent pas dépasser un certain niveau.