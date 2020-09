Comment sont imposés les bénéfices des commerçants et des artisans

Les artisans sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. crédit photo : Halfpoint/Shutterstock / Halfpoint

Les bénéfices des commerçants et des artisans sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon l'importance de leur chiffre d'affaires, la nature de leur activité et la forme de leur exploitation, ils relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise ou du régime réel d'imposition. Depuis janvier 2019, commerçants et artisans sont aussi soumis au prélèvement à la source.

Sommaire:

Le régime «micro-BIC»

Le régime réel d'imposition

Le prélèvement à la source des commerçants et des artisans

Le régime «micro-BIC»

Le régime fiscal de la micro-entreprise, ou «micro-BIC», est un régime simplifié qui consiste à calculer le bénéfice imposable en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé dans l'année. Y sont soumis de plein droit les commerçants et les artisans exerçant leur activité indépendante en tant qu'entrepreneur individuel ou qu'associé unique dirigeant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), et dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ou de l'avant dernière année ne dépasse pas 176 200 € (activités de ventes) ou 72 600 € (activités de prestations de services).

Le bénéfice imposable est calculé par l'administration fiscale. Celle-ci applique un abattement forfaitaire de 71 % (activités de ventes) ou de 50 % (activités de prestations de services) sur le chiffre d'affaires déclaré, avec un minimum de 305 €. Les 29 % ou 50 % restants sont ajoutés aux autres revenus imposables du foyer fiscal pour être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En contrepartie, les commerçants et les artisans soumis au «micro-BIC» ne peuvent pas déduire leurs charges professionnelles pour leur montant réel.

Le régime réel d'imposition

Le régime réel d'imposition consiste à calculer le bénéfice imposable en déduisant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice les charges professionnelles réellement payées au cours de la même période, ainsi que les amortissements des biens professionnels nécessaires à l'activité. Y sont soumis les commerçants, les artisans et les associés dirigeants d'EURL dont le chiffre d'affaires dépasse les limites d'application du régime «micro-BIC» deux années de suite, ceux qui ne dépassent pas ces limites mais qui ont opté pour le régime réel, ceux qui exercent leur activité dans le cadre d'une société de personnes (une SARL de famille ou une société en nom collectif, par exemple), ainsi que ceux qui exercent certaines professions immobilières ou financières.

Les contribuables soumis à ce régime doivent calculer eux-mêmes leur bénéfice imposable, en déduisant l'ensemble de leurs charges (frais de gestion, de locaux, de personnels...) et amortissements déductibles de leur chiffre d'affaires brut. Le cas échéant, ils peuvent constater un déficit si les charges à déduire sont supérieures au chiffre d'affaires réalisé. Ce déficit est alors imputable sur les autres revenus perçus par leur foyer fiscal la même année et les six années suivantes.

Le prélèvement à la source des commerçants et des artisans

Comme les salariés, les commerçants et artisans sont désormais soumis au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Mais faute de tiers collecteur pour prélever l'impôt sur leurs bénéfices, l'administration fiscale prélève un acompte d'impôt sur leur compte bancaire chaque mois, ou chaque trimestre sur option. Le montant de cet acompte est calculé en appliquant leur taux de prélèvement à la source sur leur dernier bénéfice imposable déclaré, et il est actualisé chaque année en septembre.

Les commerçants et artisans démarrant leur activité peuvent demander à payer un acompte d'impôt spontané pour anticiper l'imposition des premiers bénéfices. Ceux qui cessent leur activité peuvent demander la suspension de leur acompte d'impôt pour éviter de payer trop d'impôt à la source. Ceux dont les bénéfices augmentent ou baissent peuvent aussi moduler leur acompte d'impôt à la hausse ou à la baisse, ou reporter certaines échéances pour tenir compte de la variation de leurs revenus.