Comment profiter du «prêt Avance rénovation»?

L’audit énergétique, obligatoire lors de la vente d’un bien énergivore

Il présente au moins deux scénarios de rénovation à réaliser en une ou plusieurs étapes pour que le logement passe de la note F ou G à la note C (ou B pour les logements classés E ou D avant travaux). Il est à remettre à l’acquéreur dès la première visite du bien et au moment de la signature de la promesse de vente. La réalisation des travaux recommandés n‘est pas obligatoire pour conclure la vente. De plus, pour chaque étape du parcours de travaux, l’audit énergétique donne une estimation des économies d’énergie réalisées et de l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. L’audit indique une fourchette de prix des travaux à réaliser et mentionne l’ensemble des aides financières locales et nationales à mobiliser. Au 1er janvier 2025, l’audit énergétique sera rendu obligatoire pour les ventes de logements classés E, puis pour tous les biens classés D en 2034. La mesure ne concerne pour l’heure que les bâtiments en monopropriété et les maisons individuelles.

L’étau se resserre autour des passoires énergétiques. À partir du 1er avril 2023, les vendeurs de logements classés F ou G seront dans l’obligation de réaliser un audit énergétique avant de conclure la transaction. Institué dans le cadre de la loi Climat et Résilience, l’audit énergétique dresse l’état des lieux du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de production d‘eau chaude, de ventilation, de refroidissement, d’éclairage…).