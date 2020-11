Comment obtenir une avance sur votre assurance-vie?

L'assurance-vie et vos créanciers

Les sommes placées sur une assurance-vie sont à l'abri de vos créanciers. Ces derniers ne peuvent pas faire saisir les sommes investies dans votre contrat pour se rembourser des sommes que vous leur devez, sauf si vous avez commis des fautes graves, en vue d'organiser votre insolvabilité par exemple. Ils ne peuvent pas non plus vous obliger à effectuer un retrait sur votre contrat pour les rembourser (ils peuvent en revanche saisir les sommes que vous retirez de votre contrat de votre propre chef). L'administration fiscale peut néanmoins procéder à une saisie administrative de votre assurance-vie pour recouvrer vos dettes d'impôts, si vous ne les réglez pas dans les délais impartis, en adressant un avis à tiers détenteur à votre assureur. Le Conseil d'Etat a toutefois jugé qu'une telle saisie de l'administration fiscale n'est pas possible si vous avez donné votre contrat en gage à un autre de vos créanciers pour garantir la créance qu'il a sur vous.