Comment bien choisir un produit structuré?

Les produits structurés sont indexés sur un ou plusieurs sous-jacent(s) ( crédit photo : GettyImages )

Le produit structuré est un produit financier indexé sur un ou plusieurs «sous-jacent(s)». Ce sous-jacent peut être une action, une obligation, le cours d’une matière première… Son objectif est de fournir un rendement maximal tout en garantissant le capital versé, en totalité ou en partie. En période de turbulence économique, il peut être une source de diversification de portefeuille pertinente.

Sommaire:

Les produits structurés représentent une solution d’investissement innovante

Comment fonctionne un produit structuré?

Quels sont les différents types de produits structurés?

Quel est l’horizon d’investissement idéal?

Profiter de l’effet de levier ou profiter d’un capital garanti?

Quel sous-jacent choisir pour votre produit structuré?

Investir dans les marchés financiers, c’est accepter de prendre un risque en espérant faire fructifier les sommes versées. Vous vous exposez à une possible perte en capital. Il existe une solution réputée plus sécuritaire, dont les règles sont connues à l’avance: le produit structuré.

Ces véhicules d’investissement prennent souvent la forme d’un Fonds Commun de Placement (FCP). Ils peuvent être détenus dans:

un contrat d’assurance-vie ,

un Plan d’Épargne en Actions (PEA),

un compte-titres,

un Plan d’Épargne Retraite …

En misant sur un produit structuré, vous avez connaissance d plusieurs informations à l’avance:

la durée de votre placement,

l’indice de référence,

l’objectif de gain,

le niveau de risque de perte en capital.

À noter Il s’agit d’un investissement tout à fait adapté aux investisseurs prudents, plutôt attentifs à l’aspect sécuritaire. Cependant, une gamme de produits pouvant convenir à des boursicoteurs experts et ayant une appétence au risque plus importante existe.

Comment fonctionne un produit structuré?

Le rendement d’un produit structuré est directement lié à celui d’un deuxième actif, communément appelé sous-jacent. Celui-ci peut être:

un panier d’actions,

un indice boursier: CAC 40, Euro Stoxx 50…

un indice de matières premières…

Certains produits font l’objet d’une garantie en capital à terme. Ainsi, votre argent est protégé jusqu’à un certain niveau de baisse autorisé et prévu contractuellement. Tant que votre capital se maintient au-dessus de ce seuil défini, vous ne subissez pas de moins-value. En contrepartie de cette protection, les gains annuels sont plafonnés, indépendamment de la hausse du sous-jacent.

À noter En cas de sortie anticipée, vous êtes susceptible d’enregistrer une perte. Ainsi, les produits structurés se destinent aux personnes disposant d’un horizon de placement à long terme. Généralement, un produit structuré a un cycle de vie d’un an et une durée maximale de 12 ans. La tendance actuelle tend vers 10 ans au maximum.

Quels sont les différents types de produits structurés?

Il existe essentiellement trois types de produits structurés:

• Le produit autocall. Il offre la possibilité d’être appelé par anticipation à échéance fixe et sous certaines conditions définies à l’émission. Si la performance est décevante, le produit est reconduit pour une durée équivalente à celle prévue au départ. Cela dure jusqu’à ce qu’il soit jugé suffisamment rémunérateur pour être «rappelé».

• Le produit de rendement. Son objectif est d’offrir un revenu régulier au souscripteur. Cela dure jusqu’à ce que le produit arrive à son échéance. Il fonctionne sur un principe de coupons dont la valeur varie en fonction:

du comportement du sous-jacent,

de la fréquence de distribution selon des conditions prévues à la signature du contrat.

• Le produit d’indexation. Il offre la possibilité de bénéficier de la hausse du sous-jacent et s’adapte aux indices ayant une orientation positive et peu volatile. Ce support est recommandé dans les périodes d’incertitude économique et pour lesquelles il vaut mieux adopter une attitude défensive.

Quel est l’horizon d’investissement idéal?

Les produits structurés sont une option intéressante pour donner du dynamisme à vos investissements. Ils vous permettent de bénéficier d’un filet de sécurité protégeant votre capital en cas de baisse. Combien de temps faut-il les garder? La réponse dépend d’abord de votre horizon d’investissement et de votre profil investisseur (prudent, modéré ou dynamique) . Cependant, la règle voudrait que vous investissiez votre argent dans une durée plutôt longue.

L’horizon de long terme a pour avantage de laisser le temps à certains sous-jacents d’atteindre leur performance optimale. Celle-ci peut survenir après une longue période d’attente. D’un point de vue fiscal, le long terme comporte également des avantages. Par exemple, l’assurance-vie devient fiscalement intéressante à partir de 8 années de détention. Or, elle est une enveloppe privilégiée pour investir en produits structurés. Après 8 ans, vous bénéficiez d’un abattement annuel sur vos gains: 4.600 euros quand vous êtes célibataire, 9.200 euros quand vous êtes en couple.

Profiter de l’effet de levier ou profiter d’un capital garanti?

Certains produits structurés permettent de bénéficier de ce qu’on appelle «l’effet de levier». Dans ce cas, ils amplifient les mouvements de cours du sous-jacent de référence. Tous les mouvements sont concernés, à la hausse comme à la baisse, y compris sur de très courtes périodes d‘investissement.

L’exposition du capital peut atteindre les 100%. L’intégralité de votre placement peut être perdue. En revanche, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. En cas de plus-value, les gains sont plus importants que dans le cas d’un produit structuré classique. Plus le risque pris est grand, plus les gains peuvent être importants.

Votre stratégie d’investissement peut aussi vous orienter vers des produits où votre capital est garanti. Vous pouvez bénéficier de rendements intéressants. Par exemple:

Vous investissez 500 euros dans l’indice de référence CAC 40.

L’objectif de rendement est de 10%.

La protection du capital de 40%.

Si le CAC 40 est en hausse de 20% dès la première année, vous récupérez la totalité du capital initial et bénéficiez en plus d’un gain de 10%. Quand la baisse du marché reste inférieure à 50%, vous récupérez votre somme de départ dans son intégralité. Le produit structuré en garantie de capital se révèle intéressant même quand vous choisissez une stratégie prudente ou modérée.

Quel sous-jacent choisir pour votre produit structuré?

En choisissant un produit structuré, vous dépendez des fluctuations d‘un sous-jacent. La large gamme de choix vous permet de varier vos investissements dans différentes classes d’actifs.

Il est conseillé de connaître a minima le sous-jacent dans lequel vous allez investir. La période au cours de laquelle vous allez investir peut aussi vous aider à déterminer vers quoi il est plus intéressant de vous tourner. Quand les marchés sont baissiers, il peut être préférable d’investir dans un sous-jacent orienté vers des actions défensives ou les matières premières. Dans le cas contraire, les indices de type CAC 40 ou Euro Stoxx 50 peuvent être des solutions intéressantes.

Les produits structurés permettent de diversifier vos classes d’actifs et aussi de mutualiser les risques au sein de votre portefeuille. En effet, le risque est lissé par l’ensemble des valeurs composant l’indice. Quand une valeur se porte mal, la performance positive des autres valeurs rééquilibre l’ensemble de votre exposition.