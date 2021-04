Bien choisir son livret d'épargne quand on démarre sa vie d'épargnant

Calculer sa capacité d'épargne

La première chose à faire est de calculer ses revenus nets mensuels (et nets d'impôts), en réalisant une moyenne, surtout s'ils ont tendance à varier d'un mois à l'autre. Il faut ensuite prendre en compte le coût du logement et des charges fixes (loyer, crédit, électricité, impôts locaux, assurances...). Côté dépenses courantes, c'est plus compliqué. Noter dans un carnet ou conserver tous ses tickets pendant deux à trois mois peut être la solution pour évaluer le budget mensuel moyen dédié aux courses alimentaires, aux achats courants et aux dépenses de sorties et de loisirs.

Une fois toutes ces dépenses soustraites des revenus moyens, l'épargnant en herbe obtient sa capacité d'épargne. Celle-ci comprend les dépenses plus ponctuelles, comme les cadeaux d'anniversaire et de Noël, les déplacements et vacances, les imprévus... À chacun d'estimer le montant de ce pôle de dépenses, mais il est souvent possible de mettre réellement de côté entre 50% et 70% de cette capacité d'épargne.

Prenons Martin, qui gagne 1.500 euros net, après impôts, chaque mois. Son loyer est de 500 euros mensuels. Il compte 300 euros pour ses déplacements en transports en commun et ses factures (électricité, gaz, téléphone, Internet...). Et environ 300 euros pour son budget courses et loisirs. Sa capacité d'épargne s'élève donc à 400 euros. Selon les dépenses du mois, s'il offre un cadeau d'anniversaire à sa mère, s'achète une place de concert ou un livre, par exemple, il pourra envisager de mettre de côté entre 200 et 300 euros.