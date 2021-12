Bourse de Paris: marchés réglementés et non réglementés

GotziLA STOCK/Shutterstock / GotziLA STOCK

Les marchés boursiers désignent la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières. Grâce à l’informatique, ils sont désormais dématérialisés. La Bourse de Paris, devenue NYSE Euronext Paris, est organisée autour de marchés réglementés et de marchés non-réglementés.

Les marchés réglementés à Paris

Le marché réglementé parisien est encadré et contrôlé sur un marché unique appelé Euronext (autrefois Eurolist).

Les entreprises cotées sur ce marché doivent respecter certaines règles.

Lors de leur admission, elles doivent:

Diffuser au moins 25 % de leur capital dans le public (on parle alors de «flottant» supérieur à 25 %).

Présenter des comptes audités et certifiés sur les trois dernières années.

Une fois admises sur le marché, elles doivent:

Présenter leur chiffre d’affaires tous les trois mois.

Présenter leurs résultats tous les six mois.

Publier leurs comptes annuels chaque année.

Elles sont également soumises à d’autres règlements (déclaration de franchissement de seuil…).

A noter

Toutes les informations diffusées par les entreprises cotées sur un marché réglementé sont publiques. Elles sont disponibles sur le site Internet de chaque entreprise, le plus souvent dans la rubrique «Investisseurs» ou «Informations réglementées».

Les entreprises cotées appartenant autrefois au Premier marché, au Second marché et au Nouveau marché sont désormais regroupées dans trois compartiments:

Le compartiment A (valeurs dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard €).

Le compartiment B (valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions € et un milliard €).

Le compartiment C (valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions €).

Sur ces trois compartiments, les actions sont cotées en continues pendant la séance de Bourse (entre neuf heures et 17 heures 30).

A savoir

La capitalisation est calculée en multipliant le nombre d’actions de la société par le prix de l’action sur le marché.

Les marchés non réglementés à Paris

A côté des marchés réglementés, Euronext Paris propose d’autres compartiments: il s’agit des marchés non réglementés.

Euronext Growth, initialement appelé Alternext, est réservé aux Petites et Moyennes Entreprises (PME). Les contraintes sont plus souples que sur le marché réglementé: la publication des comptes annuels et semestriels est exigée.

Euronext Access, autrefois appelé Marché libre, est là encore réservé aux entreprises de petite taille. Un sous-groupe, nommé Euronext Access+, est réservé aux start-ups et aux petites entreprises en forte croissance. Les règles sont encore plus souples que sur Euronext Growth: la publication des comptes annuels est exigée.

Sur ces compartiments, les cotations sont opérées en continu si la valeur fait l’objet de plus de 2.500 transactions par an (en deçà de ce nombre, la cotation en continue est autorisée si la liquidité est assurée par un tiers). Si tel n’est pas le cas, la cotation est opérée deux fois par jour, à 11h30 et 16h30 (fixing). 

La Bourse de Paris, appelée Euronext Paris, est organisée entre marchés réglementés et marchés non-réglementés. Le marché réglementé est celui des grandes entreprises. Ces dernières sont soumises à des règles strictes (publication de résultat, transparence). Les entreprises de taille plus petite ont moins d’obligations et sont cotées sur les marchés non réglementés.