Aidant familial ou proche aidant: un rôle clé qui ouvre des droits

Une majorité d’aidants ne déclarent pas leur situation

Seuls 27% des salariés aidants se sont déclarés en tant que tels auprès de leur employeur, selon l’étude menée par le cabinet Occurrence et La Mutuelle Générale (baromètre publié en juillet 2023). Un autre chiffre de la même enquête devrait rassurer les personnes concernées et hésitantes à se déclarer en tant que telles: 78% des salariés ayant informé leur employeur se disent satisfaits des solutions proposées.



En termes d’informations sur les proches aidants, beaucoup reste à faire: selon l’étude d’Occurrence, 12% des salariés déclarent ne jamais avoir entendu parler du statut de proche aidant ou d’aidant familial. 39% disent en avoir entendu parler sans savoir de quoi, précisément, il s’agit. Enfin, près de 60% des sondés ignorent s’il existe ou non des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour les aidants au sein de leur entreprise.