Quelles sont les différentes façons d’investir dans l’immobilier ?

Investir et si vous vous lanciez dans l’immobilier locatif ? (Crédits: Adobe Stock)

L'immobilier demeure l'un des placements préférés des Français, que ce soit pour sécuriser son logement, générer des revenus passifs ou diversifier son patrimoine. Ce marché, réputé stable à long terme, offre une variété d'opportunités adaptées à différents profils d'investisseurs.

Toutefois, chaque méthode d'investissement présente des avantages et des contraintes qu'il est essentiel de bien comprendre avant de se lancer. Votre choix dépendra de vos objectifs financiers, de votre capacité d'investissement et de votre tolérance au risque.

L'achat d'une résidence principale

Acheter une résidence principale constitue souvent la première étape dans l'investissement immobilier. Cette manière d'investir dans l'immobilier permet de sécuriser son logement tout en constituant un patrimoine durable. L'acquisition d'un logement principal est généralement perçue comme un placement à long terme, car une fois le crédit immobilier remboursé, ces charges financières disparaissent, offrant une certaine tranquillité financière.

Ce type d'investissement offre également la possibilité de réaliser des plus-values sans fiscalité lors d'une éventuelle revente, en particulier si le bien est situé dans une zone où la demande est forte. Enfin, devenir propriétaire apporte un sentiment d'indépendance et de stabilité.

Cependant, acheter une résidence principale nécessite souvent une immobilisation de capital importante ou un recours à l'emprunt, ce qui peut impliquer des frais de crédit et d'acquisition conséquents. Par ailleurs, la liquidité de ce type de placement est limitée, ce qui peut poser problème en cas de besoin urgent de revente.

L'achat d'un bien locatif

Investir dans un bien locatif consiste à acheter un logement dans le but de le louer, générant ainsi des revenus réguliers tout en valorisant son patrimoine. Ce type d'investissement requiert une analyse minutieuse pour choisir un bien et une localisation adaptés afin de maximiser la rentabilité. Plusieurs options s'offrent aux investisseurs dans ce domaine.

Une première possibilité est l'investissement dans des résidences de services, telles que les résidences étudiantes, les résidences seniors ou encore les résidences de tourisme. Ces biens sont souvent gérés par des exploitants spécialisés, ce qui simplifie leur gestion. Ils permettent également de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux, tels que le statut LMNP. Toutefois, les rendements peuvent varier en fonction de la demande locale et de la qualité de la gestion. De plus, l'investisseur reste dépendant du gestionnaire de la résidence.

Le statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) est particulièrement attractif. Il permet de bénéficier d'un régime fiscal avantageux grâce à l'amortissement des biens et des charges, tout en offrant des revenus locatifs souvent supérieurs à ceux d'un bien loué nu. Néanmoins, il impose une gestion plus active et exige le respect des obligations spécifiques liées à la location meublée. De plus, la loi de finance 2025 devrait sensiblement modifier le statut de LMNP avec notamment la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value sauf pour les résidences de services, même si du fait de la censure du gouvernement Barnier, cette modification est pour le moment gelée dans l'attente d'une nouvelle loi de finances.

Enfin, la loi Denormandie est une option intéressante pour ceux qui souhaitent investir dans des logements anciens à rénover dans certaines zones spécifiques. Ce dispositif fiscal, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027, permet de bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie de travaux de rénovation. Cependant, il impose des contraintes liées au type de bien, à la nature des travaux, au type de locataire et à la durée de location.

L'investissement en SCPI

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) constituent une alternative accessible pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier sans acheter directement un bien. En acquérant des parts de SCPI , les investisseurs détiennent une fraction d'un portefeuille immobilier diversifié, composé de bureaux, de commerces ou encore de logements par exemple.

Ce mode d'investissement présente de nombreux avantages. Il permet de diversifier ses actifs, d'accéder au marché immobilier avec un budget réduit et de déléguer entièrement la gestion de cet investissement à une société spécialisée. En revanche, les rendements des SCPI dépendent des performances du marché immobilier et des choix de gestion réalisés par la société. De plus, les parts de SCPI peuvent manquer de liquidité, ce qui rend leur revente parfois complexe. Sans oublier que les frais de gestion peuvent être élevés.

Le crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier est une méthode d'investissement relativement récente et innovante . Elle permet à des particuliers de financer collectivement des projets immobiliers, tels que des promotions ou des rénovations, via des plateformes en ligne.

Accessible dès quelques centaines d'euros, le crowdfunding immobilier offre une opportunité intéressante pour diversifier son portefeuille avec le marché de l'immobilier. Les rendements proposés sont souvent très attractifs, bien que directement liés à la réussite des projets financés. Toutefois, ce type d'investissement comporte des risques : en cas d'échec du projet, le capital investi peut être perdu. De plus, les rendements ne sont ni garantis ni récurrents, car ils dépendent de la finalisation des projets.