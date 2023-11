Que mettre dans votre testament?

Un testament sert à transmettre votre patrimoine et tous les biens le composant, matériels ou immatériels. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Rédiger son testament: une formalité simple et nécessaire à tout âge

Deux grands types de testaments existent: olographe et authentique

Ce que vous pouvez transmettre dans le cadre d’un testament

Respecter la réserve héréditaire: une obligation quand vous rédigez un testament

Rédiger son testament: une formalité simple et nécessaire à tout âge

Rédiger un testament est toujours utile. C’est une formalité administrative simple et gratuite (ou peu onéreuse si vous passez par un notaire), permettant de faire respecter vos volontés après votre décès. Il contribue à préparer votre succession dans les conditions les plus claires, dans le but de protéger votre famille et vos proches.

À noter - être sain d’esprit. - être en capacité juridique de gérer vos biens, - être majeur (ou mineur émancipé), Pour rédiger un testament, il faut:

Deux grands types de testaments existent: olographe et authentique

Pour rédiger votre testament , vous pouvez utiliser une feuille blanche. Vous le conservez ensuite en lieu sûr. On parle de testament olographe . Quand vous optez pour cette formule, pensez à en informer des personnes de confiance. Votre testament olographe peut aussi être confié à un notaire pour plus de sécurité et pour éviter d’éventuelles malfaçons.

Pour aller plus loin et avoir la certitude du respect de vos dernières volontés, il est recommandé de faire rédiger un testament dit authentique auprès d’un notaire. Ce testament notarié doit être édicté auprès du notaire en présence de deux témoins (autres que vos parents et vos légataires) ou alors d’un autre notaire. Il est obligatoire si vous souhaitez reconnaître un enfant.

Un troisième type de testament existe. Il garantit la discrétion du testateur, mais se révèle insuffisant pour protéger d’éventuelles contestations. C’est le testament mystique: il consiste à rédiger soi-même son testament, puis de le remettre dans une enveloppe cachetée à un notaire, en présence de témoins.

Ce que vous pouvez transmettre dans le cadre d’un testament

Par testament, vous pouvez organiser la transmission de votre patrimoine: on parle alors de legs. Vous pouvez léguer vos biens aux bénéficiaires de votre choix: ce sont vos légataires. Vous pouvez désigner votre conjoint, votre concubin ou partenaire, vos enfants, vos neveux, vos amis, et même des associations reconnues d’utilité publique .

À noter Dans le cadre du testament, vous pouvez léguer des biens immobiliers (appartements, maisons…), des terrains non bâtis, des voitures, du mobilier, des bijoux, des tableaux… Tous vos biens propres.

Outre le partage du patrimoine, le testament vous permet de désigner une ou plusieurs personnes chargées de la bonne exécution de vos dernières volontés. On les appelle les exécuteurs testamentaires. Enfin, vous pouvez énoncer vos volontés en matière de dons d’organes ou d’organisation de vos funérailles, par exemple. Il est également possible de désigner un tuteur pour vos enfants mineurs.

Respecter la réserve héréditaire: une obligation quand vous rédigez un testament

Le partage par testament doit tenir compte de la réserve héréditaire . C’est la part de votre patrimoine légalement réservée à vos descendants directs, à savoir les enfants (ou le conjoint survivant en l’absence d’enfants). Quand vous avez un enfant, la moitié de votre patrimoine lui est réservée. Quand vous en avez deux, ils doivent disposer des deux tiers de votre patrimoine. La loi interdit de déshériter un héritier réservataire.

À noter Si un héritier est privé de sa réserve héréditaire, il peut exercer une action en réduction.

La fraction restant de votre patrimoine s’appelle la quotité disponible. Sur cette base, vous pouvez effectuer vos legs. En effet, vous pouvez en disposer librement.