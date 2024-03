Les SCPI devraient bien rapporter en 2024-iStock-Liudmyla Lazoryshyna.jpg

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Une Société civile de placement immobilier est définie par le ministère de l’Économie comme étant un organisme de placement collectif qui prend la forme d’une société non cotée en Bourse. Une SCPI collecte de l’argent auprès de plusieurs investisseurs. L’objectif ? Acquérir et gérer des immeubles destinés à la location. On distingue deux types de SCPI : d’entreprise (immeubles à usage commercial) et d’habitation (immeubles à usage d’habitation). Pour investir au sein d’une SCPI, il faut acquérir une ou plusieurs parts de son capital. Pour ce faire, on peut passer par un établissement bancaire ou bien s’adresser directement à la SCPI de son choix. La SCPI a plusieurs missions dont acheter des biens, trouver des locataires, réaliser les états des lieux, récupérer les loyers ou encore se charger des travaux. De son côté, la personne ayant choisi d’investir dans une SCPI doit s’acquitter de frais de gestion. Elle perçoit en outre des dividendes qui dépendent des parts acquises et des montants des loyers.Comme tout placement, l’investissement dans une SCPI est synonyme d’avantages mais également d’inconvénients. Il faut donc faire preuve de prudence et ne pas hésiter à demander conseil à des experts.

Investir dans une SCPI en 2024, une bonne idée ?

L’année 2023 n’a pas été simple pour le secteur de l’immobilier. La situation devrait toutefois s’améliorer cette année selon les professionnels. En effet, d’après les spécialistes, investir dans la pierre en 2024 est une bonne idée et investir dans des SCPI est une piste à envisager sérieusement. Il faut dire qu’une baisse des coûts de souscription a été amorcée en 2023 par 25 SCPI. Or, cela a un impact positif sur les taux de distribution de 2024. Celles et ceux qui ont investi dans ces SCPI à partir du 1er janvier 2024 peuvent ainsi prétendre à un taux moyen de 4,81 % (contre 4,52 % en 2023 selon l’Aspim, l’Association française des sociétés de placement immobilier). Les professionnels de l’immobilier anticipent en outre une baisse des prix d’acquisition, ce qui va permettre aux gérants d’acheter des immeubles à prix réduits. « Pour les sociétés de gestion, le timing est excellent pour acheter. C’est justement quand les vendeurs sont pressés de vendre et que les acheteurs se font rares que les prix se négocient le plus favorablement » explique Raphaël Oziel, fondateur de La Boutique des placements. Les SCPI résistent plutôt bien aux fluctuations du marché immobilier. En 2023, elles ont investi 2,7 milliards d’euros. Elles ont en outre su évoluer et s’adapter, s’ouvrant petit à petit aux marchés internationaux. De même, leur patrimoine a gagné en qualité avec des logements plus performants. En parallèle, les investissements ont eux aussi évolué. Investir dans une SCPI en 2024 semble donc être une bonne idée. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer, il ne vous reste plus qu’à choisir entre Transitions Europe, Remake Live, Iroko Zen ou encore Neo par exemple.