Dossier assurance habitation : ce que vous devez savoir avant de souscrire un contrat

Vous allez bientôt emménager dans un nouveau logement ? Que vous soyez propriétaire ou locataire, c'est le bon moment pour réfléchir à la formule d'assurance habitation qu'il vous faut selon votre lieu de vie, la valeur de vos biens et la configuration de votre domicile ou du bien immobilier que vous souhaitez assurer. Pour ce faire, rien de tel qu'un panorama complet pour passer en revue les critères à prendre en compte. Alors, plongez dans notre dossier pour y voir clair dans l'univers de l'assurance habitation.

Assurance habitation : dans quelle mesure est-elle obligatoire et essentielle ?

Assurer son bien quand on est locataire occupant est une obligation. L'attestation d'assurance vous est d'ailleurs réclamée dès la signature du bail. Elle est une condition sine qua non à votre entrée et à votre maintien dans les lieux. Si vous êtes propriétaire (occupant ou non), elle n'est obligatoire que dans un immeuble collectif. Pour autant, elle reste fortement recommandée.

En tant que locataire occupant, voici les formules d'assurance habitation possibles

Multirisques habitation (MRH) réduite à la couverture des risques locatifs : obligatoire, elle protège le locataire contre les dommages causés au logement tels que l'incendie, l'explosion ou le dégât des eaux. Elle peut s'adosser à une autre couverture facultative qui défend l'assuré contre les recours des voisins et des tiers. Attention, même dans ces conditions renforcées, les biens personnels restent non couverts, donc non remboursables en cas de sinistre.

Si vous êtes propriétaire, voici les conseils à suivre pour assurer au mieux votre bien

- Cas d'un logement individuel : l'assurance habitation est facultative mais fortement recommandée.

- Cas d'une habitation au sein d'une copropriété : la souscription d'un contrat d'assurance habitation (ou multirisques habitation) est obligatoire pour vous couvrir en cas de sinistre coûteux (même involontaire) qui vous serait imputable : fuite, inondation, incendie…

En effet, vous serez tenu d'assurer votre logement au moins en ce qui concerne la partie responsabilité civile (1).

Si vous louez votre bien : en tant que propriétaire bailleur ou Propriétaire Non Occupant (PNO), vous pourrez activer dans votre contrat les garanties de recours des locataires et protéger votre mobilier s'il s'agit d'un meublé.

Décider de se passer d'un assurance habitation : une très mauvaise idée !

Pour réaliser des économies, certains assurés ont cru bon suspendre le paiement de leur prime d'assurance habitation , surtout quand celle-ci s'avère facultative. Malheureusement, cette décision subite peut avoir des effets très préjudiciables pour les personnes concernées, ainsi que pour leurs biens. Avant d'en arriver là, il s'agit plutôt d'analyser tous les contrats d'assurance détenus et de challenger vos compagnies d'assurance actuelles afin de regrouper les contrats et d'optimiser ainsi leurs coûts associés.

Quelques chiffres clés (2) sur l'assurance multirisques habitation (MRH) :

Le dégât des eaux a été le sinistre le plus fréquent en 2020, déclaré dans 33 cas pour 1.000.

Le montant moyen de la prime d'assurance MRH s'est élevé à 260 € en 2020.

Les garanties les plus souscrites entre 2019 et 2020 sont : le vol, le dégât des eaux, la responsabilité civile et le bris de glace.

Assurance habitation : une couverture précieuse en cas d'aléa

L'assurance habitation est une formalité dont il faut s'acquitter chaque année, que l'on a tendance parfois à sous-estimer, sauf quand on est confronté à une dégradation soudaine qui touche à l'état général, à la salubrité ou à la pérennité de son logement. La survenance d'un sinistre rappelle à l'assuré prévoyant qu'il a fait le bon choix de souscrire des garanties élargies «au cas où…» et «en cas de…». C'est donc lors de la déclaration d'un sinistre, que vous réaliserez l'importance des termes de votre contrat…

De l'importance de déclarer à la source le nombre exact de pièces de votre logement…

L'assurance habitation doit inclure toutes les pièces de votre logement à partir de 8 m2 , sauf pour les lieux suivants (secondaires ou moins considérés comme des pièces à vivre) : palier, entrée, couloir, cuisine, salle d'eau, cabinet de toilette, WC, débarras/cellier, office et dépendances. Pour toute pièce dont la surface dépasse 40 m2, il sera comptabilisé autant de pièces que de multiples de cette unité (nombre arrondi à l'entier supérieur). A titre d'exemple, un salon de 60 m2 sera scindé pour le calcul en deux pièces (car 60/40 = 1,5 pièce, chiffre arrondi à 2).

Détail des garanties essentielles à exiger

Responsabilité civile (qui couvre les dommages corporels et matériels causés par l'assuré et sa famille du même foyer)

Incendie et événements assimilés

Dégâts des eaux et gel

Tempête, grêle et neige

Attentats ou acte de terrorisme

Catastrophes naturelles et technologiques

Défense pénale et recours

Détérioration suite à vol

Assistance en cas d'urgence

Exemples de garanties optionnelles activables

Vol

Bris de glace

Dommages électriques

Indemnisation renforcée pour vos objets du quotidien

Le saviez-vous ? En 2020, la souscription de contrats d'assurance multirisques habitation a crû de 1,5% (3), tandis que le parc de logements dans l'Hexagone augmentait de 1,1%, ce qui traduit une forte demande des assurés en matière de couverture des biens qu'ils occupent ou possèdent. Une prise de conscience de l'intérêt de souscrire un niveau de protection suffisant face à un environnement incertain et changeant, semble se dessiner.

Cotisation d'assurance habitation moins chère : et si vous preniez goût aux prestations sur mesure ?

Le niveau de couverture optimal est celui qui vous semblera le plus utile ou favorable dans une situation d'urgence ou de sinistre. Vous êtes en droit d'exiger à la fois le meilleur service et les indemnités les plus avantageuses pour vous et vos biens et ce, si possible à moindres coûts. Explications.

Pour votre assurance habitation, c'est vous qui connaissez le mieux votre logement et votre mode de vie

Affranchissez-vous des dispositions rigides d'un contrat d'assurance qui ne vous ressemble pas et préférez une assurance habitation souple qui tient compte de votre style de vie et de votre budget avec un niveau de personnalisation avancé : montants de la franchise, déclaration des biens de valeur et objets du quotidien à couvrir, options. Dans certains cas, vous serez en mesure de déterminer le montant de votre prime grâce à un contrat d'assurance habitation modulable à volonté.

Bon à savoir : certains facteurs externes viennent majorer les tarifs (lieu de résidence plus risqué, taxes…) et ce, quelle que soit la compagnie.

Evolutivité et souplesse : deux critères à vérifier dans votre assurance habitation

Dans le temps, vos besoins de protection évoluent naturellement et nécessitent des ajustements. Ce serait peu judicieux ou inexact de continuer à payer comme avant, si vous jugez que le niveau de risque est désormais mieux maîtrisé par une sécurisation renforcée de votre domicile ou que la composition du mobilier a fortement changé depuis la souscription initiale (ex : acquisition ou récupération d'objets précieux ou spécifiques).

Assurance habitation de qualité ne doit pas forcément rimer avec cotisation majorée

Une assurance habitation aux coûts maîtrisés, couvrant ce qui est le plus important pour vous au moment de votre installation, puis au cours de votre vie dans les lieux, semble être la solution pour à la fois contenir ce poste de dépenses et être serein pour l'avenir de votre patrimoine.

Choisir une assurance habitation en ligne, c'est opter pour la flexibilité à toutes les étapes

La digitalisation de la relation entre assurance et assurés tombe à point nommé. En effet, "les Français attendent plus particulièrement de leur assureur de la rapidité, un parcours simple, des explications claires et de la transparence" (4). Ainsi, la rapidité et l'efficacité liées à une assurance habitation souscrite en ligne répondront à vos attentes, pour protéger au mieux votre logement et vos biens. Laissez-vous guider !

De la souscription de votre contrat MRH… au paiement de votre cotisation d'assurance

Depuis 2014, l'assuré peut résilier son contrat à tout moment, sans avoir à se justifier et sans pénalités, après un an d'engagement (5). Le choix d'une nouveau contrat d'assurance est donc entre vos mains.

La souscription d'un contrat d'assurance habitation en ligne est immédiate, grâce à une interface disponible 7j/7 et 24 h/24. A l'issue du parcours client où vous aurez renseigné vos informations personnelles, le montant de votre prime s'affichera instantanément. De plus, sur simple demande et pour vous alléger la charge administrative, votre assureur peut s'occuper à votre place de toutes les démarches de résiliation auprès de votre assureur actuel.

Dès votre adhésion, les éléments propres à votre contrat seront consultables en direct : durée, garanties incluses, caractéristiques et adresse du logement assuré et personnes du foyer couvertes. Un paiement par prélèvement mensuel vous garantira une certaine tranquillité d'esprit, tout en étalant la charge.

De la déclaration de sinistre… au versement de vos indemnités d'assurance

Même avec une assurance en ligne, l'assuré doit bénéficier d'un service sinistre joignable par téléphone pour lui faire part des dommages subis. Ce contact humain est d'autant plus précieux qu'un sinistre correspond souvent à une situation stressante ou urgente.

L'assuré poursuivra ensuite son parcours de déclaration en envoyant par email les justificatifs demandés. Les clients sont alors prévenus de l'ouverture de leur dossier de sinistre. De la même manière, ils sont tenus informés de la prise en charge par une notification détaillée et visualisent les remboursements sur leur compte bancaire.

Après ce partage d'informations avec l'assureur et un diagnostic du sinistre fait en direct par celui-ci, il est possible d'obtenir, selon son éligibilité, un règlement instantané des indemnités.

De la réception du décompte annuel… au téléchargement de l'attestation d'assurance

Vous apprécierez de ne pas dépendre d'un agent ou conseiller pour avoir accès aux informations qui vous concernent. En effet, l'autonomie pour découvrir les évolutions tarifaires applicables l'année suivante et éditer les documents administratifs à présenter (ex : attestation d'assurance scolaire) est un élément de simplification de vos démarches que vous apprécierez au quotidien. Tous vos documents sont regroupés dans l'espace assurés pour une facilité de recherche et une centralisation de vos informations.

A retenir Pour une protection maximale de vos biens (immobiliers et mobiliers), il existe 3 règles basées sur la maîtrise de votre assurance habitation et le respect de bonnes pratiques au quotidien : La connaissance des éléments de votre contrat : la franchise, la prime d'assurance, les indemnités, les conditions générales et clauses particulières etc.

la franchise, la prime d'assurance, les indemnités, les conditions générales et clauses particulières etc. L'évaluation exhaustive de vos pièces et biens à couvrir et leur déclaration actualisée.

et leur déclaration actualisée. Les bons gestes de prévention (ex : fermeture et sécurisation des accès, débranchement des appareils électriques…) pour limiter la survenance de certains sinistres prévisibles.

En tant que client Boursorama Banque, accédez à la présentation complète de l'assurance habitation Alabri , qui vous est exclusivement réservée.

Souscrire ou revoir un contrat d'assurance habitation n'est pas neutre. Cela peut devenir impactant si la couverture initiale ou nouvelle s'avère insuffisante ou inadaptée à votre contexte. D'où l'intérêt de son juste calibrage pour un rapport coûts/garanties au plus proche de la situation. La transparence des prestations sur mesure, la gestion digitale de vos contrats en temps réel et les tarifs optimisés forment le trio gagnant de votre future assurance habitation.

